Festa de Réveillon é cancelada após a morte de quatro trabalhadores

Uma festa de réveillon que seria realizada em Porto Velho foi cancelada após a morte de quatro trabalhadores nesta terça-feira (31/12/2024). Os profissionais foram eletrocutados ao tentar movimentar um andaime que estava no local perto da fiação de energia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Rede Amazônica Rondônia, cinco pessoas se feriram. Um dos trabalhadores foi socorrido ao hospital, mas quatro deles morreram no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos corpos em chamas no chão.

Leia também: Brasileiro que morava em Londres morre em salto de parapente

A festa seria realizada em uma tradicional casa de shows de Porto Velho, a Talismã 21. Após o acidente fatal, a organização do evento decidiu cancelar a festa em respeito às vítimas. A Organização do evento informou que está tomando todas as medidas cabíveis com as forças de segurança para apurar e esclarecer o que provocou o acidente fatal.