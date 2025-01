Vídeo mostra mulher sendo atingida por fogos de artifício em apartamento

A virada de ano para 2025 de Bianca Miranda, 28 anos, foi marcada por um verdadeiro trauma. A mulher assistia à queima de fogos de artifício dentro de um apartamento na cidade de Navegantes, litoral de Santa Catarina, quando foi atingida pelas chamas de um dos foguetes.



Um vídeo que Bianca gravava ao lado do companheiro mostra o exato momento em que os fogos entraram pela janela do apartamento e a atingiram na região dos seios. No desespero, a mulher tenta apagar o fogo com as mãos, que também ficaram queimadas.

Pelas redes sociais, horas após o acidente, Bianca contou que sofreu queimaduras de 2° e 3° grau e que faria um boletim de ocorrência sobre o caso. "Foi um choque acontecer isso dentro de casa. A gente já não foi para a rua para evitar muvuca. Foi um ano que não foi fácil para ninguém", desabafou.

A turista também comentou que apesar do susto, o acidente poderia ter sido bem pior. "Muito triste essa situação, mas agradeço por não ter pegado no meu rosto, foi Deus mesmo. Poderia ter sido muito pior, poderia ter pegado fogo no apartamento", comenta.

Por meio de nota à imprensa, a prefeitura da cidade apontou que o caso já está sendo investigado e que "a empresa licitada possuía todas as credenciais exigidas e os fogos foram montados por brigadistas como determina a legislação. A Prefeitura lamenta o incidente e reforça seu compromisso de transparência na apuração do caso e vai prestar toda assistência ao casal".

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) também se manifestou indicando que "diligências adicionais serão avaliadas, como a pertinência de ações de perícia no local".