Ponte construída após enchente é levada por correnteza no Rio Grande do Sul

Uma ponte provisória construída após as enchentes de maio de 2024 no município de Feliz (RS) foi levada pela correnteza do Rio Caí na quinta-feira (2/01), menos de três meses após a inauguração. A Prefeitura estima que em um intervalo de dez horas a água avançou e a ponte cedeu. A estrutura foi interditada por tempo indeterminado.



"Na manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro, em avaliação visual preliminar, percebeu-se que houve a movimentação de contêineres da base, possivelmente causada pela erosão do leito do rio Caí. Esta movimentação fez com que a estrutura de madeira da pista se quebrasse ao meio. Também ocorreram danos nos acessos das duas cabeceiras, que foram bloqueados", informou a Prefeitura.

O prefeito de Feliz, Júnior Freiberger (PSD) afirmou que sem a ponte, o município será profundamente impactado. "Sem esta ponte, não temos mais ligação entre os dois lados do município para veículos pesados. Isso não afeta somente a mobilidade da cidade, mas de toda a região. E me arisco a dizer do estado", disse.