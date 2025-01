Entenda as regras da aposentadoria a partir de 2025

Para planejar a aposentadoria, é essencial entender as regras estabelecidas pela Reforma da Previdência, aprovada em 2019. As normas afetam tanto a aposentadoria por tempo de contribuição quanto outras modalidades, com mudanças graduais nos requisitos de idade e pontos.

A aposentadoria por tempo de contribuição, atualmente, em 2025, exige das mulheres 59 anos e 30 anos de contribuição. Já para os homens são 64 anos e 35 anos de contribuição.

A cada ano, a idade mínima aumenta em seis meses. Até 2031, as mulheres, então, precisarão ter 62 anos, enquanto os homens alcançarão a idade mínima de 65 anos já em 2027.

No caso da aposentadoria por pontos, a soma da idade com o tempo de contribuição define a elegibilidade. As mulheres precisam de 92 pontos (com pelo menos 30 anos de contribuição). E os homens, 102 pontos (com pelo menos 35 anos de contribuição).

Os professores possuem regras diferenciadas devido ao tempo de contribuição reduzido no magistério:. Para professoras são 87 pontos em 2025, aumentando até atingir 100 e os professores precisam de 97 pontos em 2025, com progressão até 105.

Regras de transição com pedágio

Para trabalhadores próximos da aposentadoria em 2019, há opções de transição com pedágios. A primeira opção é de 50%, ou seja, requer o cumprimento de 50% do tempo restante para atingir o período mínimo de contribuição. Para o pedágio de 100%, a idade mínima (60 anos para homens e 57 para mulheres) e o cumprimento de um período adicional igual ao tempo faltante. Esse modelo pode garantir um benefício mais elevado.

Como planejar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece um simulador no aplicativo oficial para calcular o tempo restante e planejar a aposentadoria. Mais informações sobre as regras podem ser encontradas no site do INSS.