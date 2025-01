Secretário-adjunto é morto por guarda dentro da Prefeitura de Osasco 

Tiros disparados na sede da Prefeitura de Osasco (SP), nesta segunda (6/1), resultaram na morte do secretário-adjunto da Segurança do município, Adilson Custódio Moreira. O secretário foi feito de refém por um guarda civil municipal que estava no local para uma reunião.

Nesta segunda-feira, Adilson participava de uma reunião com os guardas civis municipais (GCMs) de Osasco para discutir a estrutura da corporação no novo governo. O encontro ocorria na Sala Oval, principal espaço da Prefeitura. Em determinado momento, o secretário e um GCM entraram em discussão, e o guarda sacou a arma e efetuou disparos.

Os demais presentes na reunião fugiram para fora da sala, mas o agressor trancou a porta e manteve o secretário-adjunto de refém. Ele ficou dentro da Sala Oval por cerca de duas horas, e se entregou por volta das 19h30.

Adilson trabalhava na Prefeitura de Osasco há oito anos. Após os tiros, os corredores do prédio foram interditados para os trabalhos das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal.

Em nota, a Prefeitura de Osasco lamenta a morte do secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbana, Adilson Moreira dentro de uma das salas do Paço Municipal.

"Moreira, como era conhecido, foi atingido por tiros por um GCM após uma reunião. Antes disso, o GCM, que já foi preso e conduzido à Seccional de Polícia, manteve o secretário-adjunto como refém, trancou as portas de acesso e montou barricadas.

A negociação foi conduzida por equipes do GATE, com apoio de policias militares, civis e guardas municipais.

Ainda não há informações quanto ao velório e sepultamento."