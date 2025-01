Vírus da China: Ministério da Saúde diz estar "monitorando" novos casos

O Ministério da Saúde afirmou nesta terça-feira (7/1) estar monitorando o surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China, que tem causado graves infecções respiratórias. De acordo com a pasta, é necessário se prevenir contra outros tipos de doenças respiratórias.

"Até o momento não há alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes", afirma Marcelo Gomes, coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios do Ministério da Saúde.

O governo chinês aponta que a intensidade e contaminação por doenças respiratórias foram menores do que no ano passado, no mesmo período. Mas que há um aumento das versões mais agudas de doenças como HMPV, gripe sazonal, entre outros vírus. O risco de pandemia, no entanto, é visto como baixo.

No Brasil, o Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação e da prevenção das doenças respiratórias.

“É muito importante incentivar a vacinação entre os brasileiros, pois a imunização contra a covid-19 e a gripe é uma das maneiras mais eficazes de prevenção, especialmente para grupos prioritários como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades. As vacinas contra covid-19 e influenza continuam sendo eficazes contra formas graves, reduzindo o número de hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação. Além disso, o uso de máscaras por pessoas com sintomas gripais e resfriados ajuda a diminuir a transmissão de todos os vírus respiratórios, inclusive o metapneumovírus”, explica Gomes.

No Brasil, o HPMV foi identificado pela primeira vez em 2004. Ele causa infecção nas vias respiratórias superiores e inferiores. É um vírus conhecido no mundo e comum em casos de síndrome gripal (casos leves), podendo eventualmente evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave que requerem internação.