Miss perde título após ser gravada soltando bombinhas contra gatos

A influenciadora Gabrielly Vitória, de 19 anos, que até então era miss de Araucária (PR), na Grande Curitiba, perdeu o título após um vídeo dela soltando bombinhas contra gatos alcançar grande repercussão nas redes sociais. A ex-miss foi criticada pelo público e entidades defensoras dos animais, o que levou a administração do Miss Araucária a revogar o título dela.

O deputado federal Matheus Laiola (União-PR) publicou o vídeo da ex-miss nas redes sociais e a criticou, afirmando que o ato pode ser enquadrado como maus-tratos aos animais. Confira o vídeo:

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do concurso informou que a influenciadora perdeu o título de miss. "A coordenação do concurso não compactua com tal atitude e acreditamos que esta ação não representa o que se espera de uma miss, que entre outras coisas, está a defesa dos animais. Portanto esta coordenação decide pela destituição da mesma", diz o texto. Confira:





Leia também: Criança escuta mãe sendo assassinada e pede socorro para diretora de escola

Após o ocorrido, Gabrielly privou o perfil dela do Instagram.

O Correio entrou em contato com Gabrielly Vitória, que informou que o título de miss já havia sido transferido para outra pessoa após novembro de 2024, conforme o protocolo do concurso. Além disso, ela negou que teria cometido maus-tratos contra animais e acrescentou que o vídeo teria sido editado e tirado de contexto. Segundo a ex-miss, não existia gatos no local onde foram soltadas as bombinhas.