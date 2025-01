Brasileiros acessam mais sites de apostas do que de pornografia, diz estudo

Em outubro, as casas de apostas no Brasil registraram 970 milhões de acessos - (crédito: Divulgação)

Sites de casas de apostas no país tiveram mais acessos do que sites de conteúdos adultos em outubro de 2024, de acordo com novo levantamento do Aposta Legal Brasil, que monitora as casas de apostas no país. De acordo o estudo, o tráfego combinado dos dois principais sites de conteúdo em vídeo adulto no país é 28% menor se comparado ao número de acessos em sites de casas de apostas no país.









Sites de apostas foram mais acessados que site pornôs em outubro de 2024, diz estudo (foto: Aposta Legal )

Ainda de acordo com o levantamento, entre janeiro e novembro do ano passado, sites de apostas monitorados pelo Aposta Legal Brasil superaram a marca de 6,6 bilhões de visitas no Brasil, das quais 99% — 6.61 bilhões de acessos — foram registradas em sites de casas de apostas legalizadas. Todavia, sites de casas de apostas não legalizadas contabilizaram 74,1 milhões de visitas.

"Os 15 sites de apostas mais acessados no Brasil concentram 80% do total de visitas ao longo do ano, acumulando 5,33 bilhões de acessos. Todas essas marcas operam em conformidade com as regulamentações estabelecidas pelo Ministério da Fazenda", diz o estudo.

Perfil do apostador

O estudo também traz insights sobre o comportamento dos apostadores brasileiros. De acordo com o balanço, seis em cada 10 apostadores realizam apostas pelo menos uma vez por semana enquanto 8 em cada 10 apostam mensalmente. O gasto mensal está em menos de R$50.

Ainda conforme o panorama, o futebol lidera o ranking de esportes para apostas, escolhido por 7 em cada 10 apostadores. A modalidade é seguida pelas apostas em e-sports e basquete. O estudo ouviu, entre 5 a 25 de abril de 2024, 2010 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.