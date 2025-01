Homem acusado de chefiar ataque a tiros contra assentamento do MST é preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na tarde deste sábado (11/1), um homem suspeito de ter chefiado o ataque a tiros ao assentamento Olga Benário , do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na última sexta-feira (10/1). A informação foi dada em entrevista coletiva pelo delegado seccional da PC de Taubaté, Marcos Ricardo Parra.

Policiais chegaram ao acusado, de 41 anos, por meio de relatos de vítimas. Uma vez que os criminosos não cobriram o rosto durante o ocorrido, o suspeito, conhecido pela comunidade, pôde ser identificado pelos moradores que estão hospitalizados e por testemunhas. Ele foi detido e, na delegacia, confessou que participou do tiroteio.

De acordo com fala de Parra coletada pelo g1, o acusado, além de confessar o crime, “está indicando onde podem ser encontradas as demais pessoas (que participaram do ataque)”. Segundo o delegado, a Polícia Civil “trabalha na condição de certeza da participação dele”.