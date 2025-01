Saúde intensifica ações de combate às arboviroses em 4 estados

O Ministério da Saúde anunciou que vai enviar, ainda nesta semana, equipes técnicas a quatro estados brasileiros para reforçar as ações de controle das arboviroses, com destaque para a dengue. O objetivo da missão, que ocorrerá até o final desta semana, é fortalecer a vigilância epidemiológica, aprimorar a assistência à população e reorganizar os serviços de saúde, com foco na prevenção e no controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

A primeira visita ocorrerá nesta segunda-feira (13/1), em Vitória, capital do Espírito Santo. Também serão contempladas as cidades de São José do Rio Preto (SP) e Rio Branco (AC). Já na terça-feira (14/1), a missão do Ministério da Saúde visitará Foz do Iguaçu (PR). A escolha dessas cidades se dá pelo número expressivo de notificações de dengue e outras arboviroses nos últimos meses.

De acordo com nota oficial do Ministério da Saúde, essa ação de vigilância faz parte de uma estratégia de controle das arboviroses, especialmente em um período crítico de sazonalidade das doenças. Para monitorar a situação nacional, o ministério criou, na última semana, o Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses, com o objetivo de coordenar e acompanhar a evolução dos casos no país.

Além do suporte técnico, as equipes irão orientar os estados e municípios sobre a importância de manter ações contínuas de educação em saúde, como campanhas de mobilização social e ações para eliminar os criadouros do mosquito transmissor, como pneus, garrafas e recipientes com água acumulada.

Desde 2023, o Ministério da Saúde tem se mantido em alerta constante quanto ao cenário epidemiológico no país, com a coordenação de diversas iniciativas para o controle das arboviroses. Para 2025, foi destinado um montante de R$ 1,5 bilhão para reforçar essas ações, com atenção para as regiões que apresentam maior risco de surtos.

O ministério prevê um aumento na incidência de casos de dengue em pelo menos seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Todos esses estados estão sendo monitorados com maior atenção, dado o elevado número de casos registrados, especialmente em 2024.

A situação epidemiológica nas cidades que receberão a missão técnica do Ministério da Saúde é preocupante, com números altos de casos prováveis de dengue registrados até o momento.

Situação

São Paulo: O estado registrou 2.181.372 casos de dengue em 2024. Em 2025, já foram notificados 7.300 casos. Em São José do Rio Preto, 35.678 notificações em 2024 e 1.834 casos em 2025 até o momento;



Paraná: Em 2024, o estado teve 655.488 casos de dengue. Até agora, em 2025, foram registrados 1.327 casos. Foz do Iguaçu, por sua vez, registrou 15.611 notificações em 2024, com 91 casos em 2025;

Acre: O estado notificou 7.409 casos de dengue em 2024. Até o momento, foram 412 registros em 2025. Em Rio Branco, foram 1.579 notificações em 2024, com 212 casos em 2025;

Espírito Santo: O estado registrou 163.000 casos de dengue em 2024, com 3.778 casos até agora em 2025. Em Vitória, a cidade mais afetada, foram 18.598 notificações em 2024 e 247 casos em 2025.

Expectativas

A preocupação com a escalada de casos de dengue e outras arboviroses é evidente, especialmente com a proximidade do período de maior transmissão das doenças. Além da vigilância, o combate à proliferação do mosquito, por meio da eliminação de criadouros e da conscientização da população, reduz a incidência de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

O Ministério da Saúde reforça a importância de cada cidadão no controle das arboviroses, adotando medidas simples, como evitar o acúmulo de água em recipientes e vasos, principalmente em áreas de maior risco.



Estagiária sob a supervisão de Renato Souza