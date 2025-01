Arsenal de guerra é apreendido no Paraná

Seis suspeitos foram mortos em confronto com policiais durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, realizada nesta sexta-feira (17), em uma chácara localizada entre Ponta Grossa e Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo as corporações, o grupo criminoso era investigado por organizar roubos violentos no estilo “novo cangaço”, caracterizados por ataques a bancos e carros-fortes com armamento pesado e alto grau de violência.

De acordo com a nota oficial das corporações, os policiais foram recebidos a tiros ao chegarem ao local, o que resultou em um confronto de aproximadamente oito minutos. Nenhum policial ficou ferido. Na chácara, foi encontrado um arsenal de guerra, incluindo armamentos utilizados por Forças Armadas, munições, explosivos e veículos blindados. Entre os itens apreendidos estavam sete fuzis de calibres 5.56 e 7.62, uma metralhadora .50, uma pistola .45, 36 carregadores de fuzil, 20 kg de explosivos, coletes balísticos com falsificações do brasão da Polícia Civil, placas veiculares, além de um veículo blindado e clonado.

A operação foi conduzida por mais de 50 agentes das equipes especiais do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) e do Comandos e Operações Especiais (COE). Segundo os investigadores, o grupo vinha sendo monitorado desde dezembro de 2023, quando a inteligência policial identificou os primeiros indícios de que a quadrilha planejava um roubo de grandes proporções no estado.

“As inteligências das polícias identificaram que os suspeitos estavam prestes a executar um roubo de grande impacto, mas o alvo exato não foi revelado”, afirmaram os representantes das Polícias Civil e Militar em coletiva de imprensa. Agora, um novo inquérito será aberto para investigar se outros integrantes do grupo estão em liberdade. Os nomes dos suspeitos mortos e seus antecedentes criminais não foram divulgados pelas autoridades.

