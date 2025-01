Em tendência de queda, Brasil registra 38 mil assassinatos em 2024

Os homicídios dolosos totalizaram 35.089 casos no ano passado, com uma média diária de 96 vítimas - (crédito: pacifico)

O Brasil encerrou 2024 com 38.075 assassinatos registrados, uma redução de 6% em relação aos 40.768 casos contabilizados no ano anterior. Essa diminuição mantém a tendência de queda observada nos últimos quatro anos, acumulando uma redução de 16% desde 2020, quando o país registrou 45.522 mortes violentas.

Os dados, divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram compilados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). O levantamento considera homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. No entanto, a análise ainda sofre limitações devido à ausência de dados completos de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e Roraima.

Os homicídios dolosos totalizaram 35.089 casos no ano passado, com uma média diária de 96 vítimas. O número equivale a uma queda de 7,06% em relação às 37.757 ocorrências de 2023. A taxa nacional de homicídios dolosos foi de 16,51 por 100 mil habitantes, consolidando a tendência de redução, mas ainda superior à média global. Entre os meses, março registrou o maior número de casos, com 3.216 homicídios, enquanto dezembro apresentou o menor índice, com 2.498. Quando analisadas as vítimas, os homens continuam a ser a maioria absoluta, representando 91,6% dos casos, com 32.146 mortes. As mulheres somaram 2.450 vítimas (7%), enquanto 493 registros não tiveram o sexo informado.

Feminicídios

O relatório também apontou uma redução nos feminicídios, que caíram 4%, passando de 1.450 em 2023 para 1.400 em 2024. O mês de janeiro de 2024 foi o mais violento, com 141 casos, e dezembro registrou 105 vítimas. Apesar da diminuição, o número continua elevado, com 4 mortes sendo registradas por dia, destacando a urgência de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.

Os registros de estupro apresentaram um recuo de 5%, totalizando 78.395 denúncias no último ano. Embora a queda seja significativa em relação às 82.191 ocorrências de 2023, os números refletem uma tendência de alta a longo prazo: desde 2015, os casos de estupro aumentaram 67%, saltando de 46.985 para os números atuais. Mais de 80% das vítimas continuam sendo mulheres.

As mortes decorrentes de intervenções policiais, monitoradas separadamente, totalizaram 6.028 em 2024, uma queda de 6% em relação às 6.399 registradas no ano anterior. Já o número de agentes de segurança mortos permaneceu estável, com 192 casos em 2024 frente a 191 em 2023.