Celebração dos 35 anos da Obra de Maria terá grande apresentação de lideranças católicas

Depois de dois dias de atividades no no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, a Comunidade Obra de Maria realiza neste domingo o último dia de uma gigantesca celebração para festejar seus 35 anos. Pela manhã, haverá celebração de missa, adoração ao Santíssimo no Centro de Convenções. Já à tarde, o evento na Arena de Pernambuco receberá centenas de lideranças eclesiásticas e delegações de 62 países. Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Irmã Kelly Patrícia são algumas das atrações deste domingo.

Com os ingressos já esgotados, a celebração reunirá mais de 40 mil pessoas na Arena de Pernambuco, entre o público, lideranças eclesiásticas, fieis, missionários e amigos da comunidade, com shows, oração, adoração, animação e momentos transformadores de fé e testemunho. Cerca de 300 padres e 200 bispos participarão da celebração.

Pela manhã, a celebração, no Centro de Convenções começa com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pela própria Obra de Maria, reforçando a centralidade de Cristo vivo na Eucaristia como fonte e sustento da missão e a Adoração aos fundantes. O ponto alto será a Santa Missa Solene com o Cardeal Dom Paulo, de Brasília, às 10 horas, que simbolizará o envio missionário e a universalidade da fé.







Já na Arena de Pernambuco, o último dia das celebrações pelos 35 anos da Comunidade Obra de Maria será um grande testemunho de fé, que estará repleta de fieis unidos para celebrar o aniversário da comunidade na missão de levar o Evangelho a 61 países. A Arena se transformará em um verdadeiro palco da fé, reunindo padres, bispos, missionários, amigos e fieis de diferentes culturas e nacionalidades para um momento inesquecível.







Sábado de fé e louvor

No segundo dia de celebração dos 35 anos da Obra de Maria, os fieis foram contemplados por momentos de fé e louvor, com destaque para a Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. A celebração reuniu cerca de 500 padres e bispos e delegações de 62 países.

“A importância dessa missa é que nós temos o nosso arcebispo acolhendo a Igreja do mundo inteiro, que se faz presente através de missionários, padres e bispos em todos os continentes que a Obra de Maria está presente e também a Polônia", explicou Ivanildo Silva, porta-voz da comunidade Obra de Maria.

Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria, abriu o segundo dia de atividades no Teatro Guararapes, pela manhã, conduzindo a oração do terço, junto a missionários rezando em cinco idiomas, simbolizando a universalidade do amor de Deus e o caráter internacional do carisma da comunidade. A força das palavras foi seguida pela presença marcante de José Prado Flores, fundador e diretor internacional da Escola de Evangelização Santo André. Referência mundial no estudo das Sagradas Escrituras, Prado compartilhou uma pregação sobre o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, que narra o chamado dos pescadores.

Em um dos momentos mais emocionantes, Prado revelou ter considerado abandonar a evangelização, mas enfatizou que Jesus entra em nossas vidas nos momentos de dúvida. Com humor e interação vibrante, sua mensagem ressoou nos corações dos presentes, que responderam com aplausos.

Testemunhos de fé

A celebração destacou histórias de vida que transformaram dor em esperança e fé em ação, através da Obra de Maria. Cícero Alves contou como sobreviveu a nove anos de cárcere privado por um crime que não cometeu. Dentro da prisão, ele encontrou na educação uma nova chance e hoje leva o empreendedorismo a outras pessoas em situações vulneráveis, alcançando mais de duas mil famílias.

“Devemos fazer com que a sociedade olhe para essas pessoas com outros olhos”, afirmou. Sua nova missão inclui a inauguração do primeiro restaurante e padaria social do Brasil, onde todos os funcionários serão ex-presidiários.

Outro testemunho de grande impacto foi o de Janaína, uma das pessoas presentes nos primeiros passos da fundação da Obra de Maria. Foi ela quem convidou Gilberto Barbosa para a vigília onde ele ouviu o chamado para iniciar sua missão. Sua presença no palco foi uma surpresa para todos e trouxe à tona a simplicidade das pequenas ações que resultam em grandes obras para Deus.

Amizades



A celebração pelos 35 anos da Obra de Maria foi marcada pela presença de amigos que caminham juntos desde os primeiros passos da missão. Hamilton Apolônio, fundador da Comunidade Católica Boa Nova, também celebrando 35 anos de evangelização, emocionou os presentes ao falar com ternura sobre sua amizade com Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria. Ele destacou o poder de Deus que se manifesta por meio do carisma da comunidade e a importância de confiar na providência divina para transformar vidas.

João Targino,magistrado coordenador da Orquestra Criança Cidadã, apresentou-se primeiramente como amigo da Obra, optando por compartilhar sua experiência pessoal antes de mencionar seus títulos. Ao fazer isso, reforçou que, mais importante do que cargos e posições, é a ligação espiritual e o comprometimento com a missão evangelizadora. Ele exaltou o impacto social e espiritual da Obra de Maria, que, com alegria e perseverança, constrói um mundo mais solidário.

Chamados para Maria



A pregadora Patti Mansfield guiou o público a um momento de silêncio contemplativo, convidando todos a refletirem sobre Maria. Suas palavras ressoaram como um chamado à renovação da fé mariana, despertando um amor mais profundo por Maria e por seu papel essencial no plano de salvação. Dom Alberto Taveira elogiou sua pregação, destacando como ela reacendeu nos corações a devoção àquela que é exemplo de entrega total a Deus, mãe e rainha de toda a criação.

O cantor Dunga também esteve presente com seu testemunho diante da sua vivência com a Obra de Maria e com sua energia contagiante, ele fez o teatro vibrar, levando todos a cantarem juntos o refrão marcante de “O meu lugar é o céu”, um hino de esperança e alegria que ecoou como testemunho de fé viva.

Noite de bênçãos



Logo após, o louvor ganhou força com a apresentação da Orquestra Criança Cidadã, sob a regência do maestro José Renato Accioly. A apresentação acompanhou a Santa Missa, ponto alto da celebração, que foi presidida por Dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife, e inspirou os fieis a levarem Maria para casa como exemplo de humildade, serviço e amor incondicional. Sua homilia, repleta de profundidade, recordou que seguir os passos de Maria é permitir que Cristo se faça presente em cada gesto de caridade e palavra de esperança.

Ao longo da missa, a Orquestra Criança Cidadã brindou os presentes com uma interpretação de “Aleluia”, que emocionou a todos. Em seguida, Gilberto Barbosa, com a humildade que lhe é característica e citada por todos, subiu ao palco para agradecer aos sacerdotes, bispos e leigos que acreditaram e caminharam ao lado da Obra de Maria ao longo dessas décadas. “Estamos aqui para aprender”, declarou.

Sim para a fé



O último ato das apresentações do segundo dia da celebração ficou a cargo do Show das Nações, com participação do ballet infantil da Obra de Maria e o ministério de música. Cada momento da celebração reafirmou o papel transformador da Obra de Maria, um chamado contínuo à evangelização com alegria, fé e caridade, levando a mensagem de Cristo para além das fronteiras do coração, que se estende para as apresentações no domingo.

Sobre a obra de Maria

A Obra de Maria foi criada por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, em 1990. Gilberto é pernambucano, tem 56 anos e é formado em Filosofia, Teologia e pós-graduado em psicanálise. Maria Salomé é paraibana e formada em Turismo e em psicanálise.

A Obra de Maria nasceu de um sonho, em um casarão da Várzea, pintado nas cores azul e branco, em homenagem ao manto da Mãe de Jesus. Atualmente, a comunidade conta com 5.100 missionários e voluntários espalhados pelo mundo, sendo um expoente da Renovação Carismática em Pernambuco.

Presente na África, Europa, Ásia, América do Norte e América Latina, a Obra de Maria atua em 61 países, incluindo 33 na África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, além de Estados Unidos, Argentina, Itália e França. No Brasil, está presente em 25 estados e no Distrito Federal. No mundo, está presente na Europa, Ásia e nas Américas, além da África.

Serviço

Dia 19 de janeiro – Domingo

Manhã (Teatro Guararapes):



08h30 às 10h – Adoração, oração, animação, adoração aos fundantes e Santa Missa com Cardeal Dom Paulo



Tarde e Noite (Arena de Pernambuco):