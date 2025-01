PF investiga troca de vagas no SUS por apoio político no DF e RJ

A Polícia Federal investiga um esquema de agendamento de consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS) em troca de apoio político e votos nas eleições de 2024. Policiais federais cumprem, na manhã desta terça-feira (21/1), nove mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas cidades de Brasília e Queimados (RJ).

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens, valores e ativos incompatíveis com a renda dos investigados, e também o afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema criminoso.

A investigação foi iniciada a partir de notícia-crime encaminhada pela Câmara Municipal de Queimados. O relato é de que centenas de agendamentos para consultas em diversas especialidades médicas foram efetivados no Sistema Nacional de Regulação (SISREG), por indivíduos que visavam captar as vagas destinadas a cidadãos do município e retê-las para, depois, alocar pessoas de interesse próprio do grupo criminoso em troca de ganhos eleitorais.

O SISREG tem o objetivo de organizar e controlar o fluxo de acesso aos serviços públicos de saúde, além de otimizar a utilização dos recursos assistenciais e humanizar o atendimento por meio da garantia dos pilares do SUS, como universalidade, igualdade de acesso e integralidade no atendimento. O agendamento dos procedimentos é feito com base na posição na fila e na disponibilidade de vagas.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral.

O Correio tenta contato com a Câmara Municipal e a Prefeitura de Queimados, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.