Após ‘surubão do Arpoador’, policiais investigam cenas de orgia em Búzios

Depois do "surubão do Arpoador", a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) promete intensificar policiamento também na região de Búzios, onde viralizou, neste fim de semana, um vídeo de cerca de 15 homens fazendo sexo em praia da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

De acordo com internautas, as cenas que tomaram as redes sociais teriam sido gravadas na Praia Olho de Boi, acessada por trilha e localizada em meio a paredões de pedra. Por ser de difícil acesso, de acordo com a Prefeitura de Búzios, o lugar é conhecido pela prática de nudismo, exercida até mesmo por vendedores locais. Leia também: Nudez em espaços públicos: especialista fala sobre o fetiche exibicionista

De acordo com nota da PMERJ replicada pelo jornal Extra, a corporação "não foi acionada para a ocorrência", mas, "após tomar conhecimento dos fatos, o 25° BPM intensificou o policiamento na região".

O caso de Búzios vem a público algumas semanas depois que a praia do Arpoador, também no Rio de Janeiro, estampou redes sociais e noticiários devido a cenas de orgia registradas logo após o réveillon. O artigo 233 do Código Penal estabelece como crime passível de detenção de três meses a um ano a prática de “ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”. Leia também: "Surubão do Arpoador": Polícia usa reconhecimento facial na investigação