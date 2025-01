Avião da FAB sairá de Brasília para conduzir deportados dos EUA a MG

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou neste sábado (25/1) que enviará uma aeronave para transportar brasileiros deportados dos Estados Unidos, que aguardam o término do translado em Manaus.

Um avião será enviado de Brasília para auxiliar o grupo a chegar ao destino final, em Minas Gerais.

Segundo a FAB, a aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte, decolará da Base Aérea de Brasília às 13h, com pouso previsto no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, às 14h30.

A FAB também enviará profissionais de saúde para acompanhar os deportados durante o trajeto até o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

