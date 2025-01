DeepSeek está disponível no Brasil? Saiba como usar

O DeepSeek tem dado o que falar. A ferramenta chinesa de inteligência artificial generativa é concorrente direta do ChatGPT, da OpenAI, e tem conquistado avaliações melhores por parte dos usuários. Lançada em 2023, a plataforma alcançou o recorde de downloads neste fim de semana na App Store, ultrapassando o rival norte-americano.

"Um dos paradigmas da inteligência artificial hoje é o altíssimo nível de investimento e consumo de energia de processamento, as bases de dados são muito grandes, como em absorver essas fontes de dados e cada vez processá-la melhor. O DeepSeek aparenta ter conseguido fazer tudo isso a um custo infinitamente menor de seus rivais americanos", completa Fernando Moulin, um dos principais especialistas brasileiros em transformação digital, marketing e inovação.

A singularidade do DeepSeek é que é uma ferramenta de modelo aberto. Ou seja, segue uma abordagem estratégica que visa promover a colaboração e a inovação através da abertura de informações, recursos e processos para o mundo externo. "Você pode baixar, adaptar como você achar melhor e está gratuitamente disponível. Quando comparada com a empresa OpenAI e com as demais companhias de tecnologia, é um embate direto. Dentro dessa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, foi uma disrupção muito grande", finaliza Sampaio.

Como usar

O DeepSeek funciona como um chatbot — um programa que simula conversas humanas, permitindo que os usuários interajam com dispositivos tecnológicos. O internauta pergunta e a ferramenta responde, de acordo com a sua base de dados.

A plataforma está disponível no Brasil. Para usar, é possível baixar o aplicativo da ferramenta na App Store (IOS) ou na Google Play, ou então acessar o site da DeepSeek. É necessário fazer um cadastro simples e, em seguida, o usuário já pode encaminhar perguntas, que serão respondidas de acordo com a base de dados da plataforma.

O que o DeepSeek sabe sobre Brasília (foto: Deepseek/Reprodução)

Alguns questionamentos, sobretudo sobre temas sensíveis na China, podem não ter resposta no servidor. Por exemplo, questões sobre massacres que ocorreram no país asiáticos não são respondidos.