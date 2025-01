Governo e BID definem novos investimentos para o Minha Casa, Minha Vida

O governo federal, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), definiu novos investimentos e diretrizes para o programa Minha Casa, Minha Vida em 2025. Durante reunião realizada nesta sexta-feira (31/01), na sede do BID em Brasília, representantes do Ministério das Cidades e do banco discutiram estratégias para ampliar e aprimorar o acesso à moradia digna no país.

O foco do encontro foi o ProMorar Brasil, iniciativa integrada ao Minha Casa, Minha Vida que busca melhorar as condições habitacionais da população de baixa renda. O programa prevê investimentos na modernização da gestão habitacional, no financiamento de reformas em moradias precárias e no desenvolvimento de políticas sustentáveis para habitação de interesse social.

O secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, destacou que 2025 pode ser um ano decisivo para a política habitacional brasileira. “A melhoria habitacional tem como vantagens o custo-benefício da operação, uma possibilidade de resposta mais rápida à população e com o potencial de escala. O ano de 2025 tem potencial para ser um marco para a melhoria habitacional no país”, afirmou.

Melhorias habitacionais englobam desde pequenos reparos até reformas estruturais mais amplas, visando garantir condições adequadas de segurança e conforto para os moradores. Entre os benefícios, estão o acesso a infraestrutura urbana, serviços básicos e a adequação das moradias às normas de salubridade.

Para viabilizar essas mudanças, o Ministério das Cidades e o BID firmaram, em dezembro de 2024, um contrato de financiamento de US$ 54,05 milhões, ou seja, cerca de R$ 330 milhões. O montante será destinado ao desenvolvimento e execução do ProMorar Brasil, ampliando o impacto do Minha Casa, Minha Vida em todo o país.

Com o novo ciclo de investimentos, o governo federal pretende fortalecer a Política Nacional de Habitação e o Plano Nacional de Habitação. O objetivo é conectar de forma mais eficaz a oferta e a demanda por moradias, além de viabilizar o microfinanciamento para reformas habitacionais sustentáveis.



