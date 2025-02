Operação em SP mira delegado citado em investigação de delator do PCC

A prisão do delegado é um desdobramento das investigações do homicídio de 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério Público de São Paulo e a Corregedoria da Polícia Civil do estado cumprem na manhã desta terça-feira (04) mandados de busca e apreensão contra um delegado que foi citado durante as investigações sobre a morte do empresário Vinícius Gritzbach, morto no ano passado no Aeroporto de Guarulhos.

Alberto Pereira Matheus Junior, alvo da operação, é delegado de classe especial, o mais alto nível da carreira na corporação. O nome dele apareceu durante análise do conteúdo encontrado no celular do agente Eduardo Lopes Monteiro, um dos quatro policiais que foram presos pela Polícia Federal acusados de extorquir Gritzbach.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O delegado já atuou no Departamento Estadual de Investigações Criminais, e no Denarc, o Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes. Em ambos os locais teve postos de destaque. Nas conversas, o delegado Alberto aparece fazendo pedidos de dinheiro para Eduardo Monteiro.

Leia também: Menino foi preso aos 12 anos por não pagar pensão alimentícia

Durante as buscas, o celular do delegado não foi apreendido, pois ele alegou que perdeu o aparelho na segunda (3), véspera da operação e apresentou boletim de ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que "a ação (desta terça-feira) é um desdobramento das investigações do homicídio ocorrido em 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos. Mais detalhes serão passados ao término dos trabalhos de campo."