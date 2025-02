Avião colide com carro na pista de decolagem do Aeroporto do Galeão

Um avião da Gol colidiu com um veículo de manutenção enquanto decolava no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo à Fortaleza, na noite desta terça-feira (11/2).

Em resposta ao jornal O Globo, o Galeão informou que não houve feridos e os passageiros foram desembarcados da aeronave ainda na pista.

Vídeo gravado por um passageiro do voo mostra o avião sendo evacuado enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalha no local. O autor, Anderson Melo, conversou com o Correio e informou que a batida ocorreu quando a aeronave ainda estava acelerando, portanto o impacto não foi tão forte. Confira o vídeo:

Anderson também relatou ter recebido informações de que duas pessoas estavam no veículo envolvido no acidente, mas teriam pulado do carro antes da batida.

Átilla de Oliveira, procurador do Ceará, também estava no voo e registrou o momento. "Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista", descreveu.

Nas redes sociais, o procurador publicou um vídeo onde é possível ouvir o barulho da colisão. "Baita susto. Sensação de que nasci de novo."

Deus é grande.



Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista.



Baita susto.



Sensação de que nasci de novo.



Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy February 12, 2025





O Correio entrou em contato com o RIOgaleão e com a Gol, mas não obteve respostas até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.