'A Voz do Brasil': jornal de rádio mais antigo do país completa 90 anos em 2025

O Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro, foi estabelecido pela Unesco em 2011 em homenagem à primeira transmissão radiofônica feita pelas Nações Unidas, em 1946. Mais de dez anos antes disso, porém, o radiojornal mais antigo do Brasil, que chega até hoje aos cantos mais remotos do país, foi transmitido pela primeira vez, em 1935.

No próximo 22 de julho, A Voz do Brasil completa 90 anos de atividade ininterrupta, o maior tempo contínuo para um radiojornal no planeta. O meio de comunicação que utiliza de ondas eletromagnéticas para se fazer presente nos mais variados lugares do mundo tinha, portanto, apenas 13 anos de atividade no Brasil quando, por meio dele, nasceu um dos noticiários mais importantes do país.

Ao longo de mais de um século de mudanças intensas — desde as primeiras transmissões de rádio em solo brasileiro, datadas de 7 de setembro de 1922, até o avanço de tecnologias na atualidade —, o rádio se manteve constante e atual. Por isso, não é de se estranhar que o programa que consta no Guinness Book como o mais antigo do Hemisfério Sul ainda em execução continue tendo a relevância que sempre teve.