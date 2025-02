Secretários de Segurança Pública se reúnem em Brasília: "Objetivo é integrar ações"

Os secretários de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal estão reunidos nesta quinta-feira (20/2), na Residência Oficial de Águas Claras, para debater políticas públicas voltadas à segurança e compartilhar experiências e boas práticas. O evento marca a 94ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) e é presidido pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Os trabalhos seguem até amanhã (21).

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, serão discutidas propostas de legislação infraconstitucional. “O objetivo é integrar ações e desenvolver planos para aumentar a sensação de segurança e melhorar as atividades de prevenção e repressão à criminalidade”, destacou o secretário.

Ele ressaltou ainda a importância da participação coletiva na construção de um modelo eficiente para o setor. “Estamos, com a participação de todos, na busca por um sistema de segurança integral”, completou.

Também devem ser discutidos no encontro a deliberação sobre uma proposta de resolução para padronização de indicadores de crimes violentos com resultado de morte, bem como a análise de propostas legislativas infraconstitucionais voltadas ao aprimoramento do sistema de segurança pública no Brasil.

Consesp

Criado em abril de 2003, durante o Encontro Nacional de Secretários de Segurança Pública, o Consesp nasceu como Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública e, em março de 2022, foi oficializado como Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) por meio do Decreto nº 11.009/2022.

O colegiado tem como principal objetivo representar os interesses das secretarias estaduais de Segurança Pública e do Distrito Federal, promovendo a articulação entre os entes federativos e propondo medidas para o aprimoramento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

