Voo com 94 repatriados dos EUA chegou em Fortaleza nesta sexta

O terceiro voo com repatriados dos Estados Unidos desde o início do governo Trump chegou a Fortaleza por volta das 11h desta sexta-feira (21/2), segundo o jornal O Povo. A previsão inicial era que chegasse à capital cearense às 10h30.

Fortaleza foi escolhida como destino do voo para que os brasileiros pudessem retirar as algemas o quanto antes e se deslocarem dentro do Brasil sem elas.

No desembarque, foram recebidos por uma equipe do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Direitos Humanos do Ceará.

Um segundo voo, realizado pela Força Aérea Brasileira, seguirá para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Na capital mineira, o grupo será recepcionado pelo secretário Nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, Bruno Renato.

Repatriação no governo Trump

O primeiro voo com repatriados vindos dos Estados Unidos desde a posse de Trump pousou em Manaus no dia 24 de janeiro. Foram trazidos 88 brasileiros com algemas, o que causou um mal-estar diplomático. O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) exigiu explições dos Estados Unidos.

O segundo voo chegou a Fortaleza em 7 de fevereiro, com 111 brasileiros. Dessa vez, os repatriados puderam tirar as algemas depois do pouso.

Durante o governo Biden já eram realizadas repatriações. Entre 2022 até o fim do mandato do democrata, 9 mil brasileiros foram trazidos de volta ao país em 45 voos.