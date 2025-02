Após 'racha' entre veículos, ônibus é atingido e invade agência bancária

O motorista que participava do racha perdeu o controle do veículo e colidiu com o coletivo, que foi projetado contra a agência. O impacto não deixou vítimas - (crédito: Reprodução/Youtube Rádio Gaúcha)

Um 'racha' entre carros terminou em acidente com um ônibus, na madrugada desta segunda-feira (24/2), em Porto Alegre. Mesmo sem ter relação com a corrida de rua, o coletivo foi jogado para dentro de uma agência bancária da capital gaúcha (confira o vídeo abaixo).

Veja como ficou a agência após o acidente:

De acordo com informações do portal G1, o motorista do carro era um homem de 65 anos. Após a colisão, ele quebrou um dos pés e foi levado a atendimento médico. O motorista do ônibus — um homem de 47 anos — não se feriu.

No momento da batida, o coletivo retornava para a garagem e estava sem passageiros. O Correio aguarda mais informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) sobre o caso.