Carnaval 2025: critérios técnicos para garantir segurança em festas e blocos

Segundo o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), a indústria carnavalesca deverá injetar mais de R$ 12 bilhões na economia nacional, valor que evidencia os profissionais responsáveis pelas estruturas e equipamentos utilizados nos eventos da folia. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Tais profissionais registrados no Sistema CFT são os encarregados da técnica de instalações elétricas, estruturas mecânicas, equipamentos eletrônicos, além da manutenção de grupos geradores, equipamentos de elevação, refrigeração e de ar condicionado. A emissão do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) é obrigatória para atestar a responsabilidade civil e criminal perante o conselho de classe e a sociedade.

Ao Correio, o CFT garante que a qualificação dos técnicos é assegurada pela análise minuciosa dos documentos apresentados no registro profissional. “No exercício legal da profissão os técnicos industriais precisam estar em situação de regularidade fiscal e administrativa. Ao fiscalizar o exercício legal da profissão o Sistema CFT/CRTs valoriza e protege os técnicos industriais habilitados e consequentemente a sociedade.”

“O desafio sobre o TRT está no reconhecimento deste documento por parte das empresas e instituições públicas e privadas que promovem eventos carnavalescos. Por trás das estruturas seguras e dos sistemas eficazes há muitos técnicos industriais que colocam o conhecimento e a experiência a serviço de eventos de qualidade”, afirma o CTF, em nota.

Conforme o Conselho, o carnaval está para os técnicos industriais tal qual como o Natal para a oportunidade de comércio. “Este evento que movimenta a economia nacional gera uma demanda significativa dos profissionais habilitados. São estes profissionais que projetam a segurança de estruturas de palcos, camarotes e trios elétricos, dirigem equipes, garantem o funcionamento de sistemas de iluminação, sonorização e vídeo, e fazem a manutenção de geradores e sistemas de energia de emergência", diz a nota.

De acordo com o Painel de Fiscalização do Conselho dos Técnicos Industriais (CRTs), mais de 540 mil profissionais eletrotécnicos, eletrônicos, eletromecânicos e técnicos em mecânica estão registrados. O número representa 51,30% do total de 823 mil técnicos registrados em todas as regiões do Brasil.

Resoluções do CFT definem as atribuições, campos de atuação e prerrogativas profissionais. A formação técnica é via cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e o exercício legal da profissão requer o registro perante o conselho regional dos técnicos industriais que abrange o estado do profissional interessado.

O Plano Nacional de Fiscalização Integrada (PNFI) do Sistema especifica diretrizes sobre o exercício legal da profissão. Baseado no planejamento, os conselhos regionais aplicam o trabalho de fiscalização durante o carnaval, período que demanda segurança nos ambientes frequentados por milhões de turistas.