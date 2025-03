Repórter da TV Globo tem celular furtado ao levar espuma no rosto; veja

A transmissão mostra tanto o momento do ataque de espuma como o furto sofrido pelo repórter. Assim que Amador foi atacado, o link ao vivo é cortado e a âncora do telejornal criticou a falta de sensibilidade dos criminosos e classificou a situação como "inadmissível" - (crédito: Reprodução/Instagram @JosuéAmador)

O celular do repórter Josué Amador, da Inter TV RJ, afiliada da TV Globo no Rio, foi furtado enquanto ele fazia transmissão ao vivo do carnaval carioca na noite de sexta-feira (28/2). O jornalista estava ao vivo quando foi atacado com spray de espuma e teve o objeto levado (confira o vídeo abaixo).

Amador passava informações sobre o fluxo no Centro do Rio em direção ao interior do estado durante o feriado de carnaval, quando recebeu a espuma disparada por um spray e teve seu celular levado.

A transmissão mostra tanto o momento do ataque de espuma quanto o furto sofrido pelo repórter. Assim que Josué Amador foi atacado, o link ao vivo é cortado e a âncora do telejornal criticou a falta de sensibilidade dos criminosos e classificou a situação como "inadmissível".



























































































Aparelho recuperado

Em seu perfil no Instagram, Josué Amador relata ter recuperado o celular. Na postagem, ele também agradece por não ter tido problemas maiores. "Graças a Deus, vida preservada e celular recuperado. Obrigado a todos pela preocupação e torcida pelo meu bem-estar. Estou bem", escreveu o jornalista.

Amador recuperou o telefone graças à equipe de segurança da Escola de Samba União de Maricá, que estava próxima da equipe de transmissão da emissora quando o aparelho do jornalista foi furtado.

Nota de repúdio

A equipe de jornalismo da Inter TV repudiou a agressão sofrida pelo repórter da emissora Josué Amador. Em nota, a empresa celebra o fato de o jornalista ter recuperado seu celular e critica o ataque sofrido por ele.

"É fundamental lembrar que qualquer ataque a um jornalista é um ataque à liberdade de imprensa. A violência contra profissionais da comunicação representa uma ameaça à liberdade de expressão, princípio que deve ser respeitado por todos", escreveu.