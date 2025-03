Ursa polar Nur é apresentada aos visitantes do Aquário de São Paulo

A veterinária-chefe do Aquário de São Paulo, Laura Reisfeld, revelou, em um vídeo publicado na rede social do aquário, como foi a descoberta da gestação da Aurora, mãe da primeira filhote de urso polar nascida na América Latina, a Nur. Para tal, foi realizada uma análise do comportamento da Aurora, uma vez que métodos de praxe como, a ultrassonografia e exames laboratoriais, não são comumente utilizados em ursos-polares.

Segundo Laura, durante a observação foi notada uma mudança no padrão de atividade, além de uma alteração no apetite e no padrão de interação com o macho. Ainda segundo a veterinária, Aurora optava por passar boa parte de seu tempo na toca.

A filhote nasceu em novembro do ano passado e seu nascimento foi divulgado apenas em 13 de fevereiro, durante esse período mãe e filha ficaram isoladas em uma toca, conforme informações da rede britânica BBC. Nur, que já conta com mais de seis quilos, desde quinta-feira (27/2) pode receber visitas no aquário. "Essa fase da toca é uma das fases mais críticas na vida de um urso-polar.

"É uma fase em que o animal precisa crescer saudável e esse vínculo mãe e filhote é muito importante. A nossa equipe esperou passar essa fase mais delicada para compartilhar a notícia com vocês", justificou Laura no vídeo.

Na publicação, a veterinária ainda esclarece outros questionamentos que surgiram com o nascimento de Nur, como, por exemplo, o tempo gestacional de um urso-polar, que consoante Laura, pode variar entre cinco a oito meses de gestação.

Ela ainda explicou que o Peregrino, pai da filhote, não se encontra no recinto com as ursas pois é um comportamento natural da espécie que a fêmea cuide do filhote sozinha. No aquário, eles optam por manter o mesmo comportamento que o animal teria na natureza.