Menina de 10 anos encontrada morta enviou mensagem à amiga

Yara Karolaine Martins Neves, de 10 anos, encontrada morta na tarde do último sábado (8/3) na zona rural de São Pedro do Suaçuí, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, enviou uma mensagem a uma amiga que a viu entrando no carro do homem apontado como o responsável pelo assassinato. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pelo delegado Marceleandro Silva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Essa amiga contou que viu Yara passando pela rua principal da cidade (no município de Água Boa, onde morava), quando um carro branco se aproximou, e a vítima entrou no veículo. Em seguida, a amiga mandou uma mensagem perguntando para onde ela estava indo, e Yara respondeu que iria demorar um pouco antes de encontrá-la", explicou Marceleandro.

Um homem, de 56 anos, foi identificado e preso nesse domingo (9/3), suspeito de sequestrar e matar Yara, jogando o corpo em uma vala às margens de uma estrada de terra. O corpo da menina estava enrolado em um saco plástico e apresentava marcas de violência. De acordo com a polícia, o homem é motorista da prefeitura de Água Boa e usou dois veículos oficiais para cometer o crime na terça-feira (4/3). Ele havia tido um relacionamento com a mãe de Yara.

Ainda segundo o delegado, a prisão ocorreu após a análise das imagens do circuito de monitoramento de uma residência, que registraram o homem pegando a vítima e saindo com ela no veículo, um Sandero, da Secretaria de Saúde da cidade.

Em depoimento, o assassino confesso contou que, na noite do desaparecimento, ele estava passando pela Rua Tiradentes, em Água Boa, quando viu a menina e a convidou para comer uma pizza na casa dele. A intenção, conforme ele disse, seria manter relações sexuais com a criança.

O motorista afirmou que não forçou a vítima a entrar no automóvel. "Ela disse que já me conhecia, que eu ficava com a mãe dela", revelou o homem, garantindo que nunca tinha tido contato com Yara anteriormente.

O trajeto desse ponto até a residência do servidor público durou cerca de cinco minutos. Lá, ele disse à garota que também daria a ela R$ 50. A menina teria sido levada até o quarto, onde ficou sentada na cama. Questionado pela polícia se eles mantiveram relações sexuais, o autor negou. "Não teve... Pode fazer qualquer coisa (exame), não teve", respondeu aos investigadores.

Depois de uns quarenta minutos, ele percebeu que a menina poderia contar o que aconteceu à mãe dela. "O demônio subiu, o capetão subiu e eu apertei a goela dela", contou. Em seguida, o homem enrolou o corpo em um lençol, a colocou no carro da prefeitura e a levou até São Pedro do Suaçuí.

O corpo foi encontrado por pessoas que pescavam na Cachoeira Pele do Gato, no município. Foi, inclusive, uma criança que percebeu algo estranho e gritou as duas mulheres que a acompanhavam. Depois, uma delas acionou um policial militar e relatou a descoberta.