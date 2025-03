Amigo de Robinho envolvido em caso de estupro é encontrado morto em SP

Rudney Gomes da Silva, envolvido no caso de estupro coletivo que levou o ex-jogador Robinho à prisão, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (18/3), em Santos, São Paulo.

O corpo de Rudney foi encontrado em uma área de um prédio situado no bairro Gonzaga. Segundo informações da CNN, a Polícia Militar foi acionada pela síndica do edifício. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte dele no local.

Rudney era um dos cinco homens acusados de participar de um estupro coletivo contra uma jovem de 23 anos em 2013, na Itália.

Durante as investigações, a justiça italiana teve acesso a uma série de ligações entre o ex-jogador e amigos. Nas conversas, o grupo fazia piada da situação.

Robinho foi preso em março do ano passado enquanto estava em casa, localizada em Santos, no litoral paulista. Ele se entregou após a Justiça definir que a condenação fosse cumprida em solo brasileiro.

O ex-jogador foi condenado em janeiro de 2022, quando ainda jogava no Milan.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para obter mais informações sobre a morte de Rudney. A matéria será atualizada em caso de resposta.