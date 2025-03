COP30 chama a atenção para os debates sobre a preservação da Amazônia

Paraupebas (PA) — Com a proximidade da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP30), a maior do mundo sobre o tema, que ocorre em Belém, de 10 A 21 de novembro, os olhos do planeta se voltam ao Pará. No entanto, para quem vive ali, a importância da região vai muito além dos debates entre as lideranças nacionais e internacionais. O foco, para a população local, é conservar a floresta em pé, na prática. Atualmente, numerosos projetos estão ativos para preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, levar renda e dignidade para a população. O Correio conheceu algumas dessas ações com relevância socioambiental.

Entre sistemas agroflorestais (SAF), fabricação de biojoias, cerâmicas que contam a história dos povos tradicionais e apicultura, os pequenos produtores do município de Parauapebas, vizinhos da Floresta Nacional de Carajás (Flonaca), recebem apoio de diferentes fontes, como da Vale, que apoiou 340 iniciativas de impacto socioambiental. Outras 120 ações foram impulsionadas por meio de parcerias. A Flonaca é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com a companhia mineradora.

Em muitas atividades socioambientais, as mulheres são líderes. Na Associação Filhas do Mel

(AFMA), as apicultoras coordenam os trabalhos com abelhas com e sem ferrão, essenciais para a manutenção da floresta e também uma fonte de renda para as famílias. Sem esses insetos, as plantas não são polinizadas e morrem. "Nosso sonho é que nossa ideia se torne grandiosa para colaborar com o município e com o meio ambiente", destaca Ana Alice de Queiroz, presidente da AFMA.

Kerliane Ribeiro: "Cada um produz um pouco na sua terra" (foto: WASHINGTON ALVES/Vale)

Luta

Para que as colmeias vivam bem, os associados mantêm a vegetação nativa. "Demos continuidade a uma atividade que está no nosso sangue. Nosso objetivo é conscientizar a sociedade da importância da floresta em pé. Sem floresta, não tem alimento. A abelha faz parte da família, cuidamos como se fosse uma filha", revela Rosemir Ferreira, apicultora da AFMA. Recentemente, ela perdeu 200 caixas de criação em decorrência do uso de agrotóxicos pelo vizinho pecuarista. Agora, luta para conseguir reproduzir as abelhas restantes, para continuarem cuidando do meio ambiente.

Já a iniciativa Diamante Negro da Amazônia (Dinam) incorpora sustentabilidade na produção de pimenta-do-reino. Tradicionalmente, o tempero é plantado sem a integração com outras plantas, mas a proposta é incluir os sistemas agroflorestais, cultivando a espécie junto ao açaí, ao cacau e a outras árvores nativas, criando uma produção amiga da natureza local. "Assim, é possível produzir e recuperar ambientes degradados ao mesmo tempo", sublinha a fundadora da startup, Thainara Vasconcelos.

Os sistemas agroflorestais têm se mostrado essenciais na conservação ambiental aliada à produção. O instituto Belterra integra cacau, milho, bananas e árvores nativas, e a iniciativa conseguiu recuperar mais de 50 hectares de terras degradadas, ajudando na preservação da flora local e ajudando na renda da população. Esse tipo de estratégia é apontada como uma aliada para alcançar metas de reflorestamento.

"Fomentamos o surgimento de startups agroflorestais, e a Belterra é uma delas. Ela trabalha com sistemas agroflorestais no consórcio de diversas espécies. Entramos com milho, feijão, banana, cacau e espécies nativas, como jatobá ou jaborandi", detalha Patrícia Daros, diretora de Soluções Baseadas na Natureza da Vale. "Nessa perspectiva, além de um impacto ambiental, que é transformar um solo degradado em um sistema agroflorestal e criar uma floresta secundária, manter a floresta em pé, também há um ganho de renda, porque produtores rurais envolvidos nas parcerias têm um retorno financeiro."

Violência doméstica

Na mesma linha, a Cooperativa Mulheres Agricultoras (Coopmusa) acolhe 55 produtoras da zona rural de Parauapebas e incentiva a agricultura local sustentável. A iniciativa entrega entre 4t e 6t de alimentos por semana para escolas da região e outros compradores. A ideia inicial era integrar a comunidade feminina e resgatar a autoestima das agricultoras que sofriam violência doméstica, mas o sucesso foi grande e a cooperativa cresceu.

Usando a técnica da hidroponia, as mulheres não precisam corrigir o solo para o plantio e também economizam água, além da redução do tempo de produção. "Nos apaixonamos por essa ideia. Cada uma produz um pouco na sua terra, estamos construindo uma história para essas mulheres. Não é porque estamos no mato, que vamos ficar esquecidas. Entregamos alimentos de qualidade e isso requer persistência", conta Kerliane Ribeiro, presidente da cooperativa.

*A repórter viajou a convite da Vale