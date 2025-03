Piloto registra interceptação por caça da FAB; veja vídeo

O piloto Alexandre Frota compartilhou, na última semana, o momento em que foi interceptado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A operação é realizada pela equipe para garantir a segurança e combater possíveis irregularidades no espaço aéreo do país.

A “blitz aérea” foi registrada em vídeo e publicada no perfil Frotas pelo Mundo, onde o piloto compartilha as viagens que faz com a família. Frota relata que a aeronave, um Super Tucano, sinalizou para que ele sintonizasse o rádio na frequência 121,5 MHz, permitindo a comunicação.

Leia também: Major da Aeronáutica treina militares para proteção de mulheres e crianças na África

Após algumas perguntas, o caça deixou o local em uma “saída com estilo”, como descreveu o piloto. Alexandre aproveitou para elogiar o trabalho dos agentes: “Esses heróis deixam nosso céu mais seguro”, destacou.

Nos comentários, seguidores brincaram com a situação. “Encoste naquela nuvem, habilitação e documentos do veículo”, escreveu um internauta. Outro comentou: “‘Tudo certo, tenha um ótimo dia!’ manobra irada de protagonista e saída triunfal”.

Veja o vídeo.