Polícia investiga morte de agente da tropa de elite da instituição

O policial civil João Pedro Marquini, membro da tropa de elite da corporação, foi morto na noite deste domingo (30), na zona oeste do Rio de Janeiro, após ser atingido por disparos de criminosos que, segundo informações do portal G1, fugiram em direção à Comunidade César Maia.

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A corporação também destacou que equipes da DHC e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estão realizando diligências para identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime.

Marquini era casado com a juíza Tula Mello, que atua no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Ainda conforme o G1, as primeiras informações indicam que o policial estava em um carro, enquanto sua esposa seguia em outro veículo. Criminosos armados com fuzis e pistolas atacaram o carro do agente.

Durante a troca de tiros, o policial foi fatalmente baleado. O veículo em que a juíza estava também foi atingido pelos disparos, mas por ser blindado, ela não sofreu ferimentos.