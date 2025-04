Tocantins anuncia criação de centro especializado de assistência aos autistas

Governador Wanderlei Barbosa assinou o termo durante o 2º Encontro de Pais de Autistas do Tocantins, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo - (crédito: Aldemar Ribeiro/Governo do Tocantins)

Na data em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou o investimento de R$ 13 milhões para a implementação prevista para até 90 dias, do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Palmas.

O Termo de Compromisso foi assinado nesta quarta-feira, (2/3), entre o Governo de Tocantins e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO).

Após a instalação da unidade, serão ofertados serviços de saúde e atividades de reabilitação para pessoas com o TEA.

O documento foi assinado durante o 2º Encontro de Pais de Autistas do Tocantins, realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/TO). Na oportunidade, Wanderlei Barbosa destacou que a instalação do Centro Especializado representa um marco para a promoção do atendimento multidisciplinar necessário para pessoas com o espectro.

“O espaço será composto por profissionais qualificados e com ferramentas adequadas para identificar e oferecer o tratamento adequado. O compromisso do nosso governo é ser referência na assistência à saúde e à educação de pessoas com TEA, não somente em Palmas, mas em todo o estado”, declarou o chefe do Executivo.

O presidente-executivo do INDSH, José Carlos Rizoli, ressaltou a importância da implementação do Cetea no Tocantins. Segundo ele, existe uma estatística que aponta para 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil, mas há contestação deste número, dizendo que já são 4 milhões, considerando as pessoas ainda não diagnosticadas.

“Há uma grande população que precisa ter acesso ao tratamento qualificado. O Cetea traz um enorme avanço no atendimento, na formação de equipes e no cuidado integral em relação ao diagnóstico do espectro autista. O INDSH assume uma grande responsabilidade em manter esse modelo, já bem-sucedido em outras regiões do país, aqui no Tocantins”, pontuou o presidente-executivo.



