Acidente com ônibus que levava estudantes da UFSM deixa ao menos 6 mortos

Um ônibus com 35 pessoas, entre elas estudantes e docentes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sofreu um acidente na manhã desta sexta-feira (4/4), deixando ao menos seis mortos.

O coletivo, que transportava estudantes do curso de paisagismo, tombou em uma ribanceira, na rodovia RSC-453, em Imigrante, no Rio Grande do Sul.

Cerca de 17 pessoas deram entrada no Hospital de Teutônia, com ferimentos moderados ou graves. Outras quatro vítimas, sendo um homem e três mulheres, foram encaminhadas para o Hospital de Estrela.

Em nota, a UFSM informou que está acompanhando o resgate. Confira na íntegra:

"A UFSM recebeu informações sobre o acidente ocorrido na cidade de Imigrante envolvendo um ônibus com 35 pessoas, estudantes e docentes da UFSM do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em visita técnica ao cactário Horst na cidade.

A UFSM deslocou equipe para o local para acompanhar o resgate."

Por conta do acidente, a Prefeitura de Imigrante cancelou as consultas eletivas no Centro de Saúde e USB Daltro Filho. "Pedimos à população que evite circular na área afetada".

A Prefeitura também divulgou informações aos familiares das vítimas. "Informamos que os pacientes estão sendo resgatados e encaminhados para o Hospital Ouro Branco, em Teutônia, Hospital Estrela e Hospital Bruno Born, em Lajeado".

