Máquinas agrícolas com conexão via satélite e IA chegam ao mercado brasileiro

Os produtores agrícolas de todo país, inclusive do Distrito Federal, já podem ter acesso à alta tecnologia em máquinas para o campo. São plantadeiras, pulverizadoras e colheitadeiras com inteligência artificial e conexão com satélites para melhorias e economia no processo.

A John Deere, empresa global de tecnologia que fornece software e equipamentos para os setores agrícolas, de construção e florestal, tem investido em inovações. Em um evento nesta semana em Campinas (SP), a companhia apresentou a maior série de lançamentos de sua história, incluindo 15 produtos voltados para plantio, pulverização e colheita.

O vice-presidente de Vendas e Marketing da John Deere para a América Latina, Antônio Carrere, ressaltou a importância do suporte ao produtor rural e do avanço tecnológico para enfrentar os desafios do setor. “Nossos equipamentos precisam operar em condições extremas e, por isso, investimos fortemente em atendimento após a venda para apoio aos produtores. Temos um dos maiores centros de distribuição de peças ao lado do principal aeroporto de distribuição de carga do país, garantindo que qualquer peça possa ser entregue em até 24 horas para qualquer região do Brasil", explicou. "E a novidade é que estamos expandindo esse centro, que atualmente tem 75 mil m², para duplicar sua capacidade”, comemorou.

Segundo Horácio Meza, diretor de vendas da John Deere Brasil, as inovações vão além dos equipamentos, abrangendo soluções de software e hardware. “Estamos trazendo novidades nos sistemas de produção, sempre focados em oferecer automação e a inclusão da inteligência artificial. Além disso, firmamos uma parceria com o Senai para capacitar jovens e fomentar mão de obra qualificada no setor, com mais de 10 escolas técnicas dedicadas ao treinamento em todo o país”, destacou.

A aposta em inteligência artificial para aprimorar suas máquinas é para torná-las ainda mais eficientes. “Hoje, nossas colheitadeiras são semiautônomas e aprendem com a operação, antecipando processos para garantir o melhor resultado possível. Além disso, oferecemos kits de atualização para máquinas de qualquer marca, permitindo que o produtor rural tenha sempre acesso às tecnologias mais avançadas”, explicou Carrere.

Um dos destaques entre as novas soluções da John Deere é o JDLink™ Boost, que visa conectar equipamentos no campo por meio da rede de satélites Starlink, da SpaceX. “Nosso objetivo é conectar 1,5 milhão de máquinas até 2026, proporcionando maior integração entre dados e equipamentos para otimizar a gestão agrícola”, completou Carrere.

Agro no DF

O Distrito Federal também se destaca como um polo agrícola. A região apresenta uma produção de grãos, como café e soja, além de frutas e hortaliças. Para impulsionar ainda mais o setor, os produtores locais contam agora com acesso a tecnologias inovadoras em maquinário agrícola, proporcionando maior eficiência e produtividade no campo.

Meza explica que o local é um polo de produção e o centro de distribuição de peças, de treinamento e o centro de soluções conectadas. "É um mercado destaque e importante, junto a Goiás e Tocantins", explicou.

Novas máquinas

Para otimizar o processo de plantio, a John Deere ampliou o seu portfólio de aplicadores de bioinsumos com o FA 400 e o FA 600, compatíveis com as plantadeiras da série 1200.



















De pulverizadores da John Deere, o 230M é a novidade. Um equipamento com uma boa distribuição de peso (de quase 50% na dianteira e traseira) e com capacidade de rampa de até 35% de inclinação, o que traz maior disponibilidade de operação em condições menos favoráveis de solo baixa compactação do solo.

Outro equipamento que chega ao mercado é a plantadeira da série 3100FT, que agrega o conceito de transportabilidade e alta tecnologia para distribuição de fertilizante e

semente, com mais facilidade nos ajustes.

A colheitadeira S5 500 conta com um Sistema de Ajuste Automático ao Terreno (ATA), sendo capaz de oferecer uma redução de perdas de até 50% em situações de subida com uma inclinação de 25 graus de terreno.

Ainda com foco na produtividade e na otimização da operação, são lançados, tanto para novos modelos de equipamentos quanto anteriores, mais de 20 kits de atualização das máquinas, para serem otimizadas conforme as necessidades de cada produtor rural.

*A jornalista viajou a convite da John Deere