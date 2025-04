Anvisa determina suspensão de chás e blends da Fitofórmula

A Anvisa determinou, nesta terça-feira (8/4), a apreensão de chás e blends da Fitofórmula. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e também proíbe a comercialização e fabricação dos produtos - (crédito: Reprodução site Fitofórmula)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão apreensão e proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de chás produzidos pela empresa Fitofórmula. São eles: Chá infantil Blend Chinês da Fitofórmula; Blend Chinês para uso Tópico da Fitofórmula; Chá em Cápsulas Blend Chinês da Fitofórmula e o Chá em gotas blend Chinês da Fitofórmula.

A resolução de determina as medidas preventivas foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira (8/4). Conforme a Anvisa, a proibição ocorre porque os produtos são anunciados como fármacos de medicina chinesa, mas não seguem os padrões e são comercializados irrestritamente, contrariando Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Motivação: Comprovação do anúncio de venda e comercialização dos Blend Chinês, tratados como sendo da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), porém com formulações que não atendem monografia de produto da MTC da Farmacopeia Chinesa e comercializados irrestritamente, descumprindo os artigos 2º, 4º, 6º e 7º da RDC 901/2024. Por isto, são considerados fitoterápicos sem registro ou notificação junto à Anvisa, descumprindo a RDC 26/2014".

A Anvisa afirma ainda que a empresa não tem autorização específica de funcionamento e, por isso, as proibição de venda e fabricação se aplica a todos os produtos da Fitofórmula.

Os produtos são anunciados na página da empresa estavam disponíveis para compra nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (8/4).

A Fitofórmula afirma ser a maior Indústria de Fabricação de Fórmulas Chinesas do Brasil desde 2008. Segundo publicado no site da marca, a empresa já atendeu "mais de 1 milhão pacientes e prescritores da Medicina Chinesa. Produzimos mais de 250 tipos de fórmulas chinesas, que são fabricadas a partir das Ervas Milenares, descritas na Farmacopeia Chinesa."

O Correio entrou em contato com a administração da Fitofórmula através do número disponível no site da empresa e aguarda retorno. Assim que houver resposta a matéria será atualizada.