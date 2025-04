Abelhas pousam em imagem de Santa Rita em igreja de SP e fiéis lembram milagre

Um enxame de abelhas pousou no rosto da imagem de Santa Rita de Cássia, na paróquia em que ela é padroeira em Leme, no interior de São Paulo. Nas redes sociais, fiéis repercutiram a semelhança da situação a um milagre atribuído à santa, que foi beatificada em 1627.

As abelhas apareceram na noite de sexta-feira (4/4) na imagem que fica na porta da igreja, a 4 metros do chão. Ao Correio, o sargento Lobato, da 4ª Estação de Bombeiros da cidade, que atendeu à ocorrência, explicou que os Bombeiros foram acionados no dia seguinte pela manhã.

"Quando chegamos no sábado, percebemos que não havia nenhum orifício na imagem e nem a formação de colmeia. A hipótese é que as abelhas estivessem migrando e, como fazia frio à noite, tenham se aglomerado no rosto da imagem", afirmou. Segundo o sargento, a igreja foi orientada a aguardar alguns dias. Em seguida, acionou um apicultor.

Milagre de Santa Rita

De acordo com a história católica, quando ainda era bebê, em 1381, Santa Rita foi deixada em um cesto enquanto os pais trabalhavam na lavoura. Um enxame de abelhas brancas tomou o rosto da menina e depositou mel em seus lábios, sem que ela fosse ferida.

Um agricultor, que estava com a mão machucada, tentou espantar os animais e, com o movimento, as feridas dele teriam cicatrizado.

Leia também: Inteligência Artificial revela rosto de Jesus do Santo Sudário

Nas redes sociais, a paróquia Santa Rita de Cássia de Leme publicou um vídeo da imagem coberta de abelhas. "Hoje, após a Santa Missa em devoção ao Sagrado Coração de Jesus, um fato impressionante chamou a atenção dos fiéis em nossa Matriz Santa Rita de Cássia: abelhas cobriram o rosto da imagem externa da Santa, em um momento que muitos interpretaram como um sinal de sua doce presença e poderosa intercessão!"

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos comentários, fiéis expressaram sua devoção à santa. "Amanhã mesmo estarei indo ver a santa", comentou um seguidor. "Santa Rita no meio de nós! Deus e suas formas de nos amar", comentou outra.

Saiba Mais Brasil Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda

Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda Brasil Acampamento Terra Livre busca direitos "afrontados", aponta secretário-executivo do Cimi

Acampamento Terra Livre busca direitos "afrontados", aponta secretário-executivo do Cimi Brasil Mosteiro de Macaúbas: uma luz iluminou os olhos da fiel que não enxergava