PM é condenada a prisão administrativa após vídeo lavando viatura

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) condenou a soldado Mayara Kelly Gomes a dois dias de prisão administrativa por publicar dois vídeos fardadas nas redes sociais, um lavando uma viatura e outro ensinando a fazer um torniquete. Os conteúdos foram publicados em 2023.

A condenação foi assinada pelo subcomandante da PM-CE, coronel Vandicles Sérgio de Oliveira Júnior após a repartição instaurar sindicância para apurar o caso. Segundo o coronel, ela ratificou "atos contrários aos valores militares" caracterizados pela "utilização do fardamento oficial, bem como a exposição de viaturas e demais elementos característicos da atividade policial militar sem a devida autorização".

A decisão foi suspensa após recurso da defesa da militar.

Em nota ao Correio, o Comando Geral da Polícia Militar afirmou que o processo “contou com ampla defesa e contraditório, e ainda possui prazo para recurso correndo, tudo previsto no Código Disciplinar PM e BM”. Segundo a repartição, a história repercutiu após informações distorcidas, que usavam as palavras “crime” e “presa”. O texto afirma que a punição se trata de uma sanção disciplinar (leia a nota completa no fim da matéria).

A soldado ingressou na PMCE em 2017 e não tem na ficha “registros de infrações disciplinares relevantes que possam prejudicar sua conduta profissional". Consta no nome de Gomes somente uma repreensão em 2024.

O Correio tenta contato com Mayara para um posicionamento sobre o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Publicações

Os vídeos, ainda disponíveis na rede social da soldado, datam de 22 de abril e 18 de julho de 2023.

Na primeira publicação, aparece um vídeo da militar lavando uma viatura sobreposto por um áudio gravado por ela onde fala sobre o papel da mulher na polícia. “As pessoas acham que a mulher na polícia só trabalha no administrativo, mas mal sabem eles que exercemos inúmeras funções que até anos atrás poderiam ser consideradas apenas coisas para homem”, narra. “Eu, por exemplo, já trabalhei interno. Hoje estou na rua, sou patrulheira e às vezes motorista, e sempre que se é motorista temos uma função ao final do serviço que é lavar a viatura".

No outro vídeo, ela ensina a colocar um torniquete, dispositivo utilizado para estancar hemorragias. As imagens mostram a soldado enquanto coloca a faixa no próprio braço e ensina como ajustar.

Internautas apoiaram Gomes nos comentários e alegaram perseguição à policial. “Você não pode ser punida por ensinar algo muito útil para policiais iniciantes e a população que não sabe fazer”, diz um comentário. Outro internauta comentou: “É lamentável a atitude de punir uma pessoa que trabalha para servir a população com dignidade”.

Leia nota da PMCE na íntegra:

"O Comando Geral da Polícia Militar esclarece, sobre um vídeo com informações distorcidas, divulgado em redes sociais por um político cearense questionando ação do Comando Geral da Corporação, inclusive citando indevidamente o governador do Estado, chamando de abuso de autoridade uma sanção disciplinar aplicada a uma Policial Militar, após apuração por outra Policial Militar, baseada no Código Disciplinar Militar PM e BM. No vídeo, o político expõe imagem de print do Boletim do Comando Geral, interno, que deve ser acessado somente mediante senha individual tendo em vista a proteção, não só de dados, mas também de pessoas, dos nossos policiais militares em especial, principalmente quanto ao risco que correm com divulgações indevidas em redes sociais, o que não foi observado pelo político em tela, de forma oportunista e inconsequente.

Ademais, o político usa termos como "crime" cometido pela Policial Militar e que está sendo "presa", expondo ainda mais a Policial Militar em tela.

A Sindicância a qual a citada PM, que aqui, por questão de proteção a ela, não será citada, foi submetida e que culminou em sanção disciplinar, contou com ampla defesa e contraditório, e ainda possui prazo para recurso correndo, tudo previsto no Código Disciplinar PM e BM.

A PMCE reafirma seu compromisso com a disciplina, a hierarquia, pilares básicos dessa corporação que completará 190 anos mês que vem, além do compromisso com a ética profissional e o respeito às normas institucionais e militares, principalmente no que tange aos dados de seus componentes, que trouxeram a corporação até a idade que tem".