Homem compra berço pela internet e recebe chinelos

O policial judicial Fabiano Cavalcante viralizou nas redes sociais ao mostrar o que recebeu após fazer uma compra on-line. Ele comprou um berço por um aplicativo de marketplace, mas recebeu um par de chinelos. O homem mora em Fortaleza (CE) e registrou o momento da abertura do pacote em vídeo.

À espera do primeiro filho, Fabiano decidiu comprar o berço pela internet, já que o preço estava mais baixo. No momento da entrega, foi a mulher dele quem recebeu o produto.

“Eles [quem fez a entrega] pediram a palavra-chave [para confirmar a entrega], e ela ficou aguardando. Mas, como ela tá grávida, não foi nem descer, foi de cima mesmo da janela. Não deu pra ir checar o pacote porque a barriga já estava bem grande”, contou Fabiano ao G1.

O policial afirmou que a esposa não sabia que a entrega deveria ser do berço. Por isso, não estranhou quando o entregador jogou o pacote por cima do muro da casa. Foi só no dia seguinte que Fabiano encontrou o pacote.

Ao conferir as informações, ele percebeu que havia todas as informações referentes ao berço, mas dentro, estava um par de chinelos. “Quando eu fui ler, que eu vi que estava escrito ‘berço portátil’, né. Mas era um pacote de, sei lá, 100g ou 200g, um pacote bem pequenininho, fininho. Não tinha como ter um berço ali”, lamentou.

Ao perceber o que estava acontecendo, ele abriu uma reclamação no aplicativo, que reconheceu que houve um erro. No entanto, foi feito um ressarcimento no valor de R$ 175,07, sendo que o valor total da compra foi de R$ 252,81, devido às taxas da ferramenta.