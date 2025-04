Polícia apreende dois adolescentes que incitaram tortura na internet

A Polícia Civil apreendeu, nesta quarta-feira (16/4), dois adolescentes (15 e 16 anos) suspeitos de incentivar automutilação e crueldade contra animais durante ao vivo pela internet. A ação faz parte da Operação Garmr, realizada pelas polícias de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte, com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Houve apreensões nas cidades de Belo Horizonte e Ponte Nova, em Minas Gerais, além de mandado de busca e apreensão em Açu, no Rio Grande do Norte. Foram encontrados notebook, celular e um exemplar do livro “História das Guerras: Dossiê Especial Hitler” com um dos alvos.

Leia também: Operação prende aliciadores de atos violentos na web

Segundo a PF, o cenário era “perturbador”. Eles administravam servidores onde aconteciam as lives. Foi identificado também o crime de propagação de discursos de ódio. Em uma das transmissões, uma suspeita de 15 anos torturou o afilhado, de cinco anos, atendendo a comandos dados pelos dois adolescentes. Em outro caso, uma adolescente foi induzida a atear fogo no próprio braço. Em um terceiro, uma menina se mutilou usando uma lâmina.

Na terça-feira, uma operação coordenada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima da Polícia Civil do Rio de Janeiro (DCAV-RJ) desarticulou uma rede criminosa, de atuação nacional, voltada à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes.

Leia também: Treinador de futebol é preso por crimes sexuais contra meninos em Goiás

A quadrilha atuava em plataformas como Discord e Telegram, e incentivava atos violentos, como suicídio e automutilação. Além disso, compartilhava pornografia infantil, publicava vídeos com maus-tratos a animais e incitava o cometimento de crimes de ódio.