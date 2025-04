3 jovens são presos por planejar live de assassinato de morador de rua

A ação, denominada Operação Desfaçatez, foi comandada pela Polícia Civil do Rio, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) - (crédito: Reprodução/Instagram @policiacivil_rj)

Três jovens foram presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro neste domingo (20/4) sob suspeita de planejar a transmissão ao vivo do assassinato de uma pessoa em situação de rua. O esquema foi desmantelado antes da realização dos crimes, e as prisões ocorreram em Bangu, na Zona Oeste, e em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro.



A ação, denominada Operação Desfaçatez, foi comandada pela Polícia Civil do Rio, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab). "O crime seria transmitido ao vivo neste domingo de Páscoa. O delito foi planejado por um grupo que dissemina ódio e violência em ambientes virtuais. A ação teve como alvos três líderes do bando", afirmou a polícia do Rio, em seu perfil oficial no X.

De acordo com as investigações, o grupo atuava em ambientes virtuais promovendo maus-tratos a animais, automutilação coletiva de meninas e outros atos violentos. O assassinato da pessoa em situação de rua estava previsto para às 15h deste domingo, segundo a polícia.

O Ciberlab descobriu a organização ao identificar a participação de adolescentes e adultos em grupos públicos de aplicativos de mensagens que articulavam crimes violentos associados a discursos de ódio, simbologias extremistas e radicalismo religioso.