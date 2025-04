Padre que usava filtros em missa on-line morre aos 73 anos

O padre Luiz César Moraes morreu na terça-feira (22/4). O religioso mineiro viralizou nas redes sociais ao usar filtros engraçados sem perceber durante uma missa virtual, em 2020, durante a pandemia de covid-19. Ele foi encontrado sem vida em sua casa, em Itajubá, no Sul de Minas. As causas da morte não foram divulgadas.

No vídeo viral, o padre conduzia a celebração de casa, mas, sem notar, ativa uma sequência de filtros enquanto ele profere as orações. São filtros de gatinho, de corredor e de chapéu com óculos escuros, que contrastam com a seriedade da missa.

Luiz César Moraes se tornou sacerdote em 1986. Nos últimos anos, ele não tinha uma paróquia fixa e publicava vídeos na internet para evangelizar. Sua última bênção foi postada na segunda-feira (21), na qual ele pede a proteção de Deus e de Nossa Senhora e lamentava a morte do Papa Francisco.

"No misto de alegria pascal e de dor pela partida do nosso amado Francisco, celebrando a ressurreição de nosso Senhor e a Páscoa também de Francisco. Que venha sobre vocês nesta segunda-feira pascal, a benção do Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, para bem viver o dia de hoje na sua graça, benção e proteção, livres de todo perigo, de todo mal, enfermidade e acidente”, abençoou.

Ele chegou a fazer um post na terça-feira, dia de sua morte, pedindo orações para um bebê de 20 dias que estava internado. A Arquidiocese de Pouso Alegre divulgou uma nota lamentando a morte do religioso e ressaltando a importância do padre para a fé católica. Leia na íntegra:

“A Arquidiocese de Pouso Alegre comunica com profundo pesar o falecimento do Padre Luiz César Moraes, ocorrido na manhã desta terça-feira.

Natural de Itajubá – MG, Padre Luiz nasceu em 23 de fevereiro de 1952. Foi ordenado diácono em 02 de fevereiro de 1985, na cidade de Piranguinho – MG, e presbítero em 18 de janeiro de 1986, em Itajubá – MG. Seu lema sacerdotal foi: ‘O Senhor complete em mim a obra que começou’ (Sl 137, 8)

Atualmente, Padre Luiz residia na Paróquia São Benedito, em Itajubá, onde colaborava com os trabalhos pastorais da comunidade. Ao longo de sua caminhada, dedicou-se com zelo e amor ao serviço do povo de Deus em diversas paróquias da Arquidiocese.

A Arquidiocese se une em oração e solidariedade aos familiares, amigos e fiéis, agradecendo a Deus pela vida e missão do Padre Luiz.”

A Prefeitura de Itajubá também prestou homenagens a Luiz César Moraes. Confira:

“Padre Luiz Cesar, que dedicou sua vida ao serviço à comunidade como pároco da Paróquia de São Benedito, sempre foi muito querido e admirado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu exemplo de fé, compaixão e dedicação deixou uma marca indelével em Itajubá, sendo reconhecido por seu trabalho incansável em prol da igreja e das pessoas mais necessitadas.

Sua missão sacerdotal sempre foi pautada pelo amor ao próximo, com ações que tocaram profundamente a vida de muitos. Durante seu tempo à frente da Paróquia de São Benedito, Padre Luiz Cesar contribuiu não apenas para o fortalecimento da fé, mas também para a união e o bem-estar de toda a comunidade.

Neste momento de dor e luto, a Prefeitura de Itajubá se solidariza com os familiares, amigos e fiéis da Paróquia de São Benedito. Que a memória do Padre Luiz César seja sempre lembrada com carinho e gratidão, e que sua alma encontre a paz eterna.”