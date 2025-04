Brasil recebe afegãos do programa de acolhida humanitária do Ministério da Justiça

O secretário Nacional de Justiça, Jean Keiji Uema, fará a recepção juntamente com autoridades do Ministério das Relações Exteriores e representantes da Agência ONU para Migrações (OIM), da Agência ONU para Refugiados (Acnur) e da Panahgah Associação de Apoio Humanitário Internacional - (crédito: Ikreis wikimedia commons )

Quatro famílias afegãs, compostas por 18 pessoas, desembarcam nesta terça-feira (28/4), no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Elas são os primeiros afegãos a chegarem ao Brasil por meio do Programa de Acolhida Humanitária por Patrocínio Comunitário.

O desembarque das famílias está previsto para as 17h40, onde passarão por procedimentos de imigração e alfândega, e depois, na área restrita, elas serão recepcionadas e receberão as boas-vindas das autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O secretário Nacional de Justiça, Jean Keiji Uema, fará a recepção juntamente com autoridades do Ministério das Relações Exteriores e representantes da Agência ONU para Migrações (OIM), da Agência ONU para Refugiados (Acnur) e da Panahgah Associação de Apoio Humanitário Internacional.

O Edital de Chamamento Público nº 1 para selecionar organizações da sociedade civil interessadas em atuar no acolhimento de afegãos no Brasil ocorreu em 2024. Foram recebidas propostas de dez entidades, duas já assinaram acordo de cooperação com o MJSP. A Panahgah Associação de Apoio Humanitário Internacional será a primeira organização a trazer os afegãos.

A associação vai acolher um total de 500 pessoas ao longo de 2025. O Instituto Estou Refugiado também assinou o acordo de cooperação e acolherá outras 224 pessoas. As organizações captam dinheiro junto a doadores comunitários e privados para a execução do projeto, sem uso de recurso públicos.

As duas entidades vão promover a autossuficiência econômica, o acesso a direitos e a inclusão social e cultural dos migrantes no Brasil. O programa é coordenado pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do MJSP.



