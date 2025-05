Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência, diz estar "animado para missão"

O novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, passou o sábado (3/4) despachando no ministério e afirmou estar focado em compreender todos os aspectos da nova função. Em vídeo publicado no Instagram, ele destacou o empenho em se inteirar das responsabilidades da pasta, que assumiu nesta semana após a saída de Carlos Lupi.

Wolney explicou que, até então, sua atuação era concentrada na parte burocrática da estrutura federal, já que ocupava o cargo de secretário-executivo da pasta. Agora, como titular, diz estar comprometido em conhecer profundamente os desafios do setor previdenciário. “Cheguei hoje cedo ao Ministério, almocei por aqui, estou aqui para tomar pé dessa nova realidade”, afirmou.

Durante o vídeo, ele também mencionou conversas com autoridades do governo, incluindo o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, com quem falou por telefone e deverá se encontrar nos próximos dias. Também relatou ter solicitado ao ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, um balanço das últimas reuniões institucionais. Ambos devem se reunir pessoalmente ainda neste fim de semana.

O ministro recordou uma frase do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, de quem foi aliado político. “Lembrei do saudoso Eduardo Campos, que dizia que o sujeito desanimado não vai a lugar algum. Então, quero dizer a vocês que estou animado, com muita energia”, disse.

Wolney Queiroz afirmou ainda estar ciente da dimensão dos desafios que terá pela frente, especialmente no contexto das investigações sobre fraudes no INSS e da pressão política por respostas do governo. “Sei que a tarefa é árdua, mas vou honrar a confiança do presidente Lula, do PDT e, principalmente, dos aposentados, das pessoas que trabalharam a vida inteira e que merecem respeito”, concluiu.



