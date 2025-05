Ações de combate a violência infantojuvenil prendem 472 pessoas em 421 municípios

De acordo com dados do MJSP, a operação envolveu mais 45 mil agentes de segurança, que atuaram em 421 municípios, abordando mais de 300 mil suspeitos e visitando mais de 8 mil locais - (crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou nesta quinta-feira (15/5) o resultado preliminar das ações de combate a todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes em todo o Brasil, o que resultou na prisão de 472 adultos e na apreensão de 147 menores de 18 anos, além do resgate de 80 crianças e adolescentes. O balanço faz parte da Campanha Nacional de Mobilização para o Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

De acordo com dados do MJSP, a operação envolveu mais 45 mil agentes de segurança, que atuaram em 421 municípios, abordando mais de 300 mil suspeitos e visitando mais de 8 mil locais. A operação atendeu 2,2 mil vítimas e fiscalizou 170 mil veículos. Os policiais apreenderam 69 armas de fogo, mais de 29 toneladas de drogas e 152 materiais com alusão a pornografia infantojuvenil.

O diretor de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), Rodney da Silva, disse que a operação "Caminhos Seguros" além das ações repressivas ao crime, também promove campanhas e atividades educativas para conscientização da sociedade sobre os direitos da criança e do adolescente e a importância da denúncia. "A ação representa o compromisso firme do Estado brasileiro em proteger nossas crianças e adolescentes da violência e da exploração. Estamos unindo forças, de Norte a Sul do país, para garantir um futuro mais seguro e digno para a infância", comentou.

Essa é a 5º edição da Caminhos Seguros, onde o Ministério da Justiça pretende investir mais de R$ 4 milhões em pagamento de diárias para reforçar o efetivo policial na execução e na ampliação do alcance das ações, que é um conjunto de intervenções policiais integradas com órgãos de segurança pública federais, estaduais, distrital e municipais.

A ação conta com o apoio e parceria de diversas instituições como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Ministério Público do Trabalho (MPT), Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares (FCNCT) e as secretarias de segurança pública das 27 unidades federativas, por meio dos Centros Integrados de Comando e Controle ou similares, das Polícias Civis, Militares, Científicas, Penais, Corpos de Bombeiros Militares, Guardas Municipais e Conselhos Tutelares.