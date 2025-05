Brasil institui Dia Nacional do Brega no aniversário de Reginaldo Rossi

A data será comemorada em 14 de fevereiro- data do nascimento do cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi (1943 – 2013), conhecido como o Rei do Brega - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Brasil ganhou, por lei, um Dia Nacional do Brega. Em publicação no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (22/5), o presidente Lula sancionou sem vetos a lei aprovada pelo Congresso Nacional que institui a data.

A lei surgiu a partir de um projeto de autoria do deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), que destacou a importância econômica do estilo musical, que movimenta uma cadeia produtiva fundamental para as periferias urbanas e rurais, principalmente nos estados das regiões Norte e Nordeste.

A data será comemorada em 14 de fevereiro — data do nascimento do cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi (1943 – 2013), conhecido como o Rei do Brega. "Rossi, que saiu de origens humildes para se tornar uma figura emblemática do brega, é um exemplo inspirador de como a música pode transformar vidas e transcender barreiras sociais", diz o projeto de lei.

Para Igor Silveira, produtor da banda brasiliense Brega & Rosas, a iniciativa ajuda a amenizar o preconceito contra o gênero musical, que muitas vezes é depreciado. "Quando o termo brega é usado de forma pejorativa é o preconceito falando mais alto do que o conhecimento pela música", afirma Igor.

Ele destaca o poder de alcance da música brega e afirma ter convicção de que o brega está presente em todas as regiões do país, contestando a percepção de que o brega é um estilo ouvido majoritariamente no Norte e Nordeste do Brasil. "O brega é pop. Os sucessos são tantos quando toca as pessoas cantam, não tem jeito, está incrustado na nossa na nossa memória afetiva."

Igor conta que Reginaldo Rossi é um artista cuja obra não pode faltar no repertório da banda desde sua formação, há 15 anos. "Reginaldo Rocha é um dos principais nomes do gênero. É um cantor que a gente aprecia demais a obra dele e até hoje ele é cantor que não pode faltar no repertório da banda".