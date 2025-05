Ministério descarta gripe aviária em aves de Aguiarnópolis (TO)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, nesta quarta-feira (28/5), o resultado negativo do exame para gripe aviária de alta patogenicidade e Doença de Newcastle em aves comerciais do município de Aguiarnópolis, no Tocantins. O laudo laboratorial foi divulgado após investigação conduzida pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adapec).

Segundo a Adapec, a coleta e o envio das amostras ao laboratório oficial foram realizados dentro de um prazo inferior a 48 horas, o que permitiu uma resposta rápida e eficiente. A propriedade de origem das aves será desinterditada e as carcaças separadas preventivamente no abatedouro foram liberadas para consumo.

O presidente da agência, Paulo Lima, avaliou que o resultado confirma a eficácia dos protocolos sanitários e reforça a estabilidade da cadeia produtiva avícola no estado. O gerente de Sanidade Animal da Adapec, Sérgio Liocádio, explicou que o encerramento do caso ocorrerá com base nos procedimentos técnicos habituais.

“É um resultado que já esperávamos e que tranquiliza a cadeia produtiva da avicultura no Tocantins para continuarmos produzindo com qualidade e gerando renda neste setor tão importante para a nossa economia”, destacou Lima.

A Adapec informou que mantém ações permanentes de vigilância ativa em granjas comerciais, orientações a produtores e fiscalizações em unidades industriais, como parte das medidas preventivas para garantir a sanidade animal no estado.

