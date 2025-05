Ele diz Laura? Bebê de quatro meses chama pelo nome da irmã em vídeo

O pequeno Heitor, de apenas 4 meses, impressionou a internet ao emitir um som que remete ao nome da irmã, Laura. Em um registro compartilhado nas redes sociais, a mãe, a manicure Jaine Roberta Pazello Costa, chama pela filha e o bebê responde balbuciando sílabas que remetem ao nome da criança.

“E meu filho de 4 meses que chama a irmã dele”, escreveu como legenda da publicação que acumula mais de 1,8 milhão de visualizações somente no Tiktok. É comum que a fala seja desenvolvida entre os 12 e 18 meses, com o bebê emitindo sons que remetem a palavras que escutam. No entanto, cada criança tem o próprio desenvolvimento.

Nos comentários da postagem de Jaine, alguns perfis compartilharam histórias similares com os filhos. "Meu sobrinho também chama a mãe. Quando tinha 4 meses, pedia água. O médico ficou surpreso quando viu eu pedindo água", escreveu um internauta. "O meu com 6 meses falou égua kkk", diz outro comentário.

"Gente é impressionante. Meu filho com 2 meses me gritava: Lelen, Lelen, meu nome é Suelen rsrs. Ele me chamou assim até aprender a falar 'mamãe'. Ninguém acreditava até ver kkkk", relatou um usuário. "Gente acabe de confirmar! A Talita falava , iqui, iqui, desde o 4 meses eu acabava q tava louca kkk e aos 6 meses ela falou Kaique, e apontava para o irmão! Ela tava falando Kaique o tempo todo! E ela tem uma conexão muito forte com esse irmão ", diz outro perfil.

Antes da fama nas redes, a família de Heitor enfrentou uma jornada difícil. Ao descobrir a terceira gestação, Jaine, já mãe de Laura, de 11 anos, e Davi, de 8, sentiu-se assustada. Mesmo assim, encarou a notícia com coragem e seguiu o pré-natal com dedicação. A gestação ocorreu sem complicações até a 35ª semana, quando entrou em trabalho de parto e deu à luz após três dias, já na 36ª semana.

Logo nos primeiros dias de vida, o bebê precisou ser internado na UTI após apresentar hipoglicemia, apneia e sintomas de uma infecção grave. Diagnosticado com sepse neonatal precoce e suspeita de enterocolite infecciosa, Heitor passou 28 dias hospitalizado. Durante esse período, Jaine teve o apoio fundamental da filha mais velha, que acompanhou os exames da mãe durante a gestação e visitou o irmão com frequência na UTI. A conexão entre Laura e Heitor, segundo a mãe, sempre foi especial.

Atualmente com 7 meses, Heitor segue saudável, já frequenta a creche e encanta a todos com seu desenvolvimento. Para Jaine, ele é um milagre: “Sei que meu filho ainda será reconhecido por sua força”, diz.

A repercussão do vídeo pegou a família de surpresa. “No começo fiquei com medo, mas depois fiquei encantada com os comentários”, conta Jaine. Internautas se divertiram: “Com dois anos vai fazer palestras”, brincou um. Outro, mais técnico, comentou: “Sou fono e estou chocada”.

Afinal, é possível um bebê falar com 4 meses?

Apesar da surpresa causada pelo vídeo, especialistas explicam que o que ocorreu com Heitor não configura fala propriamente dita. Segundo Juliana Gomes, fonoaudióloga especializada em linguagem infantil, à revista Crescer, bebês nessa idade já emitem sons como forma de interação, mas ainda não dominam palavras. “Eles balbuciam sons como ‘ahhh’, ‘uhhh’, experimentam os movimentos da boca e tentam imitar o que veem e ouvem”, diz.

Já Suellen Fraga, fonoaudióloga da Maternidade Brasília, reforça à revista que o processo de aquisição da fala começa com a escuta. “Aos poucos, o bebê percebe sons, observa o movimento dos lábios e começa a imitá-los. Estímulos como conversas e brincadeiras com sons ajudam muito nesse processo”, afirma.

No caso de Heitor, tudo indica que ele apenas imitou os movimentos articulatórios da mãe ao falar o nome da irmã — o que já é um sinal positivo de desenvolvimento, mas ainda distante da fala real.