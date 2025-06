Idosa tem hemorragia e morre durante exame de endoscopia na Grande BH

Uma idosa de 74 anos morreu durante um exame de endoscopia em uma clínica particular em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira (3/6), na Avenida José Faria da Rocha, no Bairro Eldorado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada por volta das 10h depois que um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestar o óbito. Aos militares, a filha da vítima afirmou que a acompanhava no procedimento, quando foi informada das complicações.

De acordo com o registro, o médico responsável pelo exame afirmou que a mulher teve uma hemorragia durante o procedimento de endoscopia. No procedimento, um tubo flexível com uma câmera é inserido pela boca dos pacientes para análise do trato digestivo.

Ainda segundo a versão do especialista, assim que percebeu a complicação, o Samu foi acionado e começou a reanimar a idosa. No entanto, a vítima não resistiu e morreu.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Região Oeste da capital.