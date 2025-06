Conferência busca engajar mais de 61 mil escolas em ações por justiça climática

Os ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), promovem a VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). O tema desta edição é Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática, um convite para que as comunidades escolares se debrucem sobre a justiça climática, considerando a urgência de se ampliar a capacidade de respostas da sociedade brasileira a eventos extremos associados à crise ambiental.

A VI CNIJMA se insere nas ações socioeducativas que atentam para que a inclusão e a equidade estejam no centro da tomada de decisões, pois os impactos da crise climática não são iguais para todos e atingem, em especial, as comunidades mais vulneráveis. Constantes tragédias, como enchentes, secas e incêndios, exigem ações de mitigação e adaptação em todo o mundo e as comunidades escolares são chamadas a participar deste processo, pois abrigam um dos segmentos populacionais mais expostos às mudanças do clima, que são crianças, adolescentes e jovens.

Composta de várias etapas, a CNIJMA é um pretexto pedagógico para promover a educação ambiental nas escolas e estimular o público infantojuvenil a se tornar agente ativo de mudanças nas ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima. Abrangendo o universo das 61.806 escolas que possuem pelo menos uma turma dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), a conferência tem o potencial de mobilizar mais de 775 mil professores e 9 milhões de estudantes de escolas públicas e particulares.



Esta jornada, iniciada em 2024, tem como próximo passo a realização das Conferências nas Escolas, que devem ocorrer até 30 de junho. Em seguida, com delegações e projetos de ação eleitos, é a vez das etapas municipais e regionais, culminando nas conferências estaduais, que têm até 15 de agosto para acontecer. Delegações e projetos de ação finalistas chegarão à Conferência Nacional, prevista para 6 a 10 de outubro de 2025, em Brasília, onde haverá espaço para aprendizagem e troca de experiências entre centenas de participantes dos vários estados.



Preparação para a COP30



No ano em que o Brasil sediará a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a VI CNIJMA integra os esforços governamentais de preparação e mobilização social para o mais importante evento mundial sobre o tema. Sendo uma oportunidade de ecoar a voz de crianças e adolescentes sobre o que é mais relevante para as comunidades.

A VI CNIJMA se alinha a outras pautas internacionais, inserindo-se entre as medidas da Nova Agenda Urbana Habitat III e da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial o de Educação de qualidade (4), de Água potável e saneamento (6), de Ação contra a mudança global do clima (13) e o de Igualdade étnico-racial (18). Todo esse processo visa colaborar ainda para a formulação de políticas educacionais voltadas a incluir as mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade no currículo escolar e no projeto político-pedagógico das escolas, conforme prevê a Lei 9.795/2024.



Política Nacional de Educação Ambiental



Por meio das articulações dos ministérios envolvidos e do trabalho pós-conferência, a VI CNJIMA é indutora da Política Nacional de Educação Ambiental. Ela reforça o compromisso do MEC em transformar as escolas em espaços educadores sustentáveis, resilientes e acessíveis no enfrentamento das mudanças do clima, com a colaboração das Secretarias Estaduais de Educação, das comunidades escolares e de entidades parceiras, como coletivos de juventude, universidades e ONGs.

Ao longo da jornada da VI CNIJMA, serão incentivadas a criação e permanência das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vida) nas escolas, para que possam organizar um processo integrado, articulado e permanente de diálogo, construção e troca de conhecimentos. Podem, também, contribuir para as políticas de formação dos profissionais da educação, desafiando as práticas educativas a ampliarem o compromisso com a educação ambiental.



Trajetória de sucesso



A CNIJMA é uma iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea), constituído pelo MEC e pelo MMA. O objetivo é mobilizar crianças e adolescentes do Brasil inteiro a refletir, discutir e propor ações e projetos no contexto socioambiental, além de debater desafios e alternativas no âmbito da escola, do município, do estado e do país.



A iniciativa foi realizada, pela primeira vez, em 2003. Nas cinco edições realizadas ao longo de 15 anos (2003-2018), mais de 20 milhões de pessoas participaram, entre crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (como delegados); jovens de 18 a 29 anos (como mobilizadores, facilitadores, oficineiros e gestores); professores e profissionais das comunidades escolares; gestores da educação e do meio ambiente. Cada edição mobilizou, em média, 14 mil escolas de todos os estados brasileiros.



De olho nos prazos

Conferência na Escola: até 30 de junho de 2025



Conferências Regionais/Municipais (opcional): prazo definido pelas Comissões Organizadora Estaduais (COE) a partir de regulamento próprio



Conferências Estaduais: até 15 de agosto de 2025



Conferência Nacional: 6 a 10 de outubro de 2025



Contato: Coordenação-Geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade

Site: https://www.gov.br/mec/pt-br/cnijma

E-mail: cgams@mec.gov.br

Telefone: (61) 2022-9418